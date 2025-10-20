ठाकरे शिवसेनेसह भाजप कार्यकर्ते शिंदे गटात
swt2011.jpg
99762
गावराई ः येथील ठाकरे शिवसेनेच्या तसेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला.
ठाकरे शिवसेनेसह भाजप कार्यकर्ते शिंदे गटात
गावराईत पक्षप्रवेशः जिल्हाप्रमुख सामंतांची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २०ः आमदार निलेश राणे यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून गावराई येथील ठाकरे शिवसेनेच्या तसेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश पार पडला.
गावराई (ता. कुडाळ) येथील टेंबवाडी, कुळकरवाडी, थळकरवाडी येथील ठाकरे शिवसेनेच्या विविध कार्यकर्त्यांनी तसेच भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून गावच्या विकास कामासाठी आमदार राणे यांच्यावर विश्वास ठेवत त्यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. या कार्यक्रमासाठी शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, गावराई शाखाप्रमुख किसन चिंदरकर, मालवण युवा तालुका प्रमुख स्वप्निल गावडे, राजन परब, परशुराम परब उपस्थित होते.
या प्रवेश कार्यक्रमात भाजपचे ग्रामपंचायत सदस्य श्रीमती प्रणिता मेस्त्री, जयसिंग वेंगुर्लेकर, अमित राणे, गोट्या मेस्त्री, बबन मेस्त्री यांच्यासह ठाकरे शिवसेनेचे रुपेश गावडे, सतीश गावडे, सचिन गावडे, जानू गावडे, गजानन पावसकर, अनु गावडे, गोपाळ हळदणकर, गोविंद फाले यांच्यासह सुमारे ४० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. गावराई गावामध्ये गेली दहा वर्ष विकास कामे झाली नाहीत. गावराई ग्रामपंचायत ते प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, टेंबवाडी कुळकरवाडी, थळकरवाडीकडे जाणारा मुख्यरस्ता वाहतुकीस अतिशय धोकादायक बनला आहे.
या रस्त्याचे खडीकरण-डांबरीकरण व्हावे यासाठी गेली दहा वर्ष प्रयत्न करूनही तसेच अनेक वेळा तत्कालीन आमदारांचे लक्ष वेधूनही याकडे दुर्लक्ष केला गेला. यामुळे येथील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. आमदार राणे यांच्या कार्यप्रणालीकडे प्रेरित होऊन त्यांच्यामार्फत या रस्त्याचे काम तसेच उर्वरित विकास कामे होऊ शकतील, अशी आशा व्यक्त करत कार्यकर्त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. जिल्हाप्रमुख सामंत यांनी ग्रामपंचायत ते टेंबवाडी, कुळकरवाडी, थळकरवाडी मुख्य रस्त्याच्या कामासह अन्य विकास कामेही टप्प्याटप्प्याने पुढील दोन वर्षात पूर्ण केली जातील, असा विश्वास यावेळी कार्यकर्त्यांना दिला. या प्रवेशामुळे ठाकरे शिवसेना व भाजपची ताकद काहीशी कमी झाली असल्याचे चित्र आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.