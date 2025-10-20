कुणबी बहुल भडगांवमध्ये युती, आघाडीची सत्वपरीक्षा
कुणबी बहुल भडगावमध्ये
युती, आघाडीची सत्त्वपरीक्षा
स्वतंत्र उमेदवारावर भवितव्य; एल्गार बैठकीत सकारात्मक चर्चा
सिद्धेश परशेट्ये : सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २० : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी पंचायत समिती गण व जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. खेड तालुक्यातील भडगाव जिल्हा परिषद गट नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला असून, हा कुणबी बहुल मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. या मतदारसंघातून कुणबी समाजाने स्वतंत्र उमेदवार दिल्यास, महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
कुणबी-मराठा आरक्षणावरून १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी खेड तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याला झालेली गर्दी लक्षवेधी ठरली. या पार्श्वभूमीवर, आरक्षणाच्या प्रश्नावर जागरूक झालेला कुणबी समाज येत्या निवडणुकांमध्ये आपली ताकद दाखवेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. खेड तालुक्यातील अनेक कुणबी बहुल मतदारसंघांत स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावरील मोर्चामध्ये खेड तालुक्यातील बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कुणबी समाज सर्वच राजकीय पक्षांत विभागलेला असला, तरी भविष्यात कोणत्याही पक्षाचा आधार न घेण्याचा निर्णय एल्गार समाजाच्या नुकत्याच खेड येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे याचे परिणाम कुणबी बहुल गट, गणांतील निवडणुकांवर दिसून येतील.
येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कुणबी समाज आपली ताकद दाखवणार आहे. खेड तालुक्यातील सर्वच जिल्हा परिषद गटांत कुणबी बांधवांना रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय झालेला आहे.
– सूरज जोगळे, तालुकाध्यक्ष, कुणबी युवा
