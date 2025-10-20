‘पैसा फंड’च्या माजी विद्यार्थ्यांची ५६ वर्षांनी भेट
‘पैसा फंड’च्या विद्यार्थ्यांची ५६ वर्षांनी भेट
भावनिक स्नेहमेळावा ; वर्गमित्र रमले जुन्या आठवणींमध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २० ः ‘पैसा फंड इंग्लिश स्कूल’च्या १९६८-६९ च्या माजी विद्यार्थ्यांनी तब्बल ५६ वर्षांनी पुन्हा एकत्र येत एक भावनिक स्नेहमेळावा साजरा केला. संगमेश्वरच्या गोळवली येथील ‘राई निसर्ग पर्यटन परिसरात’ पार पडलेल्या या भेटीत डोंबिवली, पुणे, रत्नागिरी, सातारा आदी ठिकाणांहून १४ जण सहभागी झाले.
व्हॉट्सअॅप गटाच्या माध्यमातून पुन्हा जमलेले हे वर्गमित्र जुन्या आठवणींमध्ये रमले. दिवंगत शिक्षक, वर्गमित्रांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. प्रमोद शेटे व प्रमोद भिडे यांचं भावनिक मनोगत मैत्रीचा हळवा धागा अधिकच घट्ट करून गेले. या कार्यक्रमात विशिष्ट कामगिरीबद्दल काही मित्रांचा सत्कारही करण्यात आला. डॉ. विश्वास पुराणिक (डेंटल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष), दिलीप कुलकर्णी (शैक्षणिक सचिव), प्रमोद भिंगार्डे (स्थानीय मॉल स्थापक), श्रीराम नानल (सातारा भूषण पुरस्कार), प्रकाश कोळवणकर (इतिहास संशोधक) व प्रमोद शेटे (ज्येष्ठ नागरिक संघ अध्यक्ष) अशा मित्रांचा गौरव झाला. या स्नेहसंमेलनासाठी अमोल लोध यांनी जागेची उत्तम व्यवस्था केली होती. दत्ता संसारे यांच्या संयोजनाने कार्यक्रम यशस्वी झाला. वसंत निगुडकर यांच्या गजल गायनाने वातावरण भारावले. समारोपाच्या वेळी समूह फोटो घेण्यात आले आणि सामाजिक प्रकल्प राबवण्याचा व पुढच्या वर्षी पुन्हा भेटण्याचा निर्धार करण्यात आला. ये दोस्ती हम नही तोडेंगे... या भावना घेऊन सर्वांनी निरोप घेतला.
