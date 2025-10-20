बांद्यात नोव्हेंबरला कथाकथन स्पर्धा
बांद्यात नोव्हेंबरला
कथाकथन स्पर्धा
बांदाः शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, या उद्देशाने येथील नट वाचनालयातर्फे विष्णू गावकर, आडाळी पुरस्कृत (त्यांची पत्नी (कै.) विजयालक्ष्मी गावकर व सुपुत्र (कै.) बिपीन गावकर यांच्या स्मरणार्थ) बालवाचक कथाकथन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा १५ नोव्हेंबरला सकाळी १० वाजता नट वाचनालयात होणार आहे. स्पर्धा सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी मर्यादित असून ती दोन गटांत घेतली जाणार आहे. तिसरी ते चौथी गटासाठी ‘माझा आवडता छंद’ (वेळ ४ मिनिटे) हा विषय ठेवला आहे. पाचवी ते सातवी गटासाठी ‘माझा आवडता संत’ (वेळ ५ मिनिटे) हा विषय ठेवला आहे. दोन्ही गटांतील पहिल्या तीन क्रमांकाच्या विजेत्यांना रोख पारितोषिक व प्रमाणपत्र देण्यात येईल. प्रत्येक शाळेतून फक्त दोन विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. इच्छुक विद्यार्थ्यांची नावे संबंधित शाळांनी १२ नोव्हेंबरपर्यंत नट वाचनालयात द्यावीत. या स्पर्धेबाबत अधिक माहितीसाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
....................
swt2016.jpg
99803
बांदा ः नट वाचनालयात दिवाळी अंक योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला.
बांदा वाचनालयातर्फे
दिवाळी अंक योजना
बांदाः येथील नट वाचनालयात मान्यवरांच्या उपस्थितीत दिवाळी अंक योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी १०० रुपये वर्गणी भरून विविध दर्जेदार साहित्याने नटलेले दिवाळी अंक वाचकांना वर्षभर वाचावायास मिळणार आहेत. उद्योजक भाऊ वळंजू व शशिकांत पित्रे हे वाचनालयासाठी दरवर्षी दिवाळी अंक उपलब्ध करून देतात. आज पित्रे व वळंजू यांच्या हस्ते दिवाळी अंक योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष एस. आर. सावंत, उपाध्यक्ष नीलेश मोरजकर, सचिव राकेश केसरकर, सहसचिव हेमंत मोर्ये, संचालक सुधीर साटेलकर, शंकर नार्वेकर, जगन्नाथ सातोस्कर, कॅप्टन शंकर भाईप, अनंत भाटे, घारपी प्रशाळेचे मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील, ग्रंथपाल सुस्मिता नाईक, सुनील नातू, अमिता परब आदी उपस्थित होते. आभार राकेश केसरकर यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.