निधी भिडेला ब्रांझ पदक
- rat२०p१३.jpg-
२५N९९८२३
रत्नागिरी ः राज्यस्तरीय जलतरण स्पर्धेत कांस्य पदक प्राप्त निधी भिडे.
जलतरण स्पर्धेत निधीला ब्रॉँझ पदक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० ः लातूर येथे झालेल्या १४ वर्षांखालील राज्यस्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धेत फाटक हायस्कूल व गांगण, केळकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या निधी शरद भिडे हिने २०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रकारात ब्रॉंझ (कांस्य) पदकाची कमाई केली.
शासकीय आणि असोसिएशनच्या स्पर्धांमध्ये सातत्याने यश संपादन करणाऱ्या रत्नागिरीच्या निधी भिडेने रत्नागिरीतील जलतरण तलाव येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेत २०० मीटर बटरफ्लाय, २०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक आणि १०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अशा तिन्ही प्रकारात सुवर्णपदक प्राप्त केले होते. सांगली येथे झालेल्या विभागीय स्पर्धेत २०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रकारात रौप्य आणि १०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रकारात सुवर्णपदक मिळवले होते. १६ ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धेत कोल्हापूर विभागाचे नेतृत्व करताना २०० मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रकारात तिने चमकदार कामगिरी करत कांस्य पदकाची कमाई केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.