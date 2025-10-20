महिलांचे नमन चिपळूणमध्ये २५ रोजी
चिपळूणध्ये शनिवारी महिलांचे नमन
आभार सांस्कृतिक मंडळ ; ३० पेक्षा अधिक महिला कलाकार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० : रत्नागिरीतील आभार सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळ हे महिलांच्या सहभागातून नमन सादर करणारे महाराष्ट्रातील पहिले मंडळ ठरले आहे. कोकणातील सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी या संस्थेने दाखवलेली दूरदृष्टी सर्वत्र कौतुकाचा विषय ठरली आहे. या सांस्कृतिक नमनाचा भव्य प्रयोग २५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित करण्यात आला आहे.
‘नमन’ या पारंपरिक लोकनाट्य प्रकारात आजवर प्रामुख्याने पुरुष कलाकारांचा सहभाग राहिला आहे. मात्र, फक्त चूल आणि मूल नाही, तर स्त्रियांनीही पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून समाजात योगदान द्यावे, या हेतूने संस्थेने महिला कलाकारांना घेऊन नमन सादर करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. १५ ते ७२ वयोगटातील तब्बल ३० पेक्षा अधिक महिला कलाकार या संपूर्ण नमनात अभिनय, गायन, नृत्य आणि नेपथ्य अशा सर्व क्षेत्रात सहभागी आहेत. या सांस्कृतिक नमनाचा भव्य प्रयोग २५ रोजी सायंकाळी ५ वाजता चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे लेखन आणि दिग्दर्शन नमनसम्राट यशवंत वाकडे यांनी केले असून, साईनाथ नागवेकर हे या कार्यक्रमाचे निर्माता आहेत. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मंडळाचे अध्यक्ष विनोद हळदवणेकर, दादा वाडेकर, शरद गोळप, मदन डोर्लेकर, गुरुजी वसंत घडशी, वासुदेव वाघे आणि सागर मायगडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. सर्वता चव्हाण यांनी नमनातील गीते रचली असून, आकांक्षा वायंगणकर, वेदा शेट्ये या प्रमुख गायिका आहेत. कोकणातील परंपरागत कलांचा वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवणारा आणि महिलांच्या सहभागातून सामाजिक बदल घडवणारा हा सांस्कृतिक सोहळा नक्कीच लक्षवेधी ठरणार आहे.
----
चौकट
नमनामधील स्त्री कलाकार
कलाकारांमध्ये प्रेरणा विलणकर, ज्योती कदम, रेश्मा शिंदे, पूनम गोळपकर, अर्चना मयेकर, रेखा खातू, विनया काळप, मनस्वी साळवी, रीमा देसाई, गीता भागवत, पूर्वा चव्हाण, समीक्षा वालम, तन्वी नागवेकर, शीतल सकपाळ, जुई पावसकर, शोभना वरवटकर, शमिका विलणकर, श्रीमती माधवी पाटील, स्वीटी पावसकर, निधी वरवटकर यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.