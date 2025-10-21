अखेर दिव्यांग शांती चौगुलेंचे मानधन जमा
दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी.
शांती चौगुले
सकाळ बातमीचा परिणाम ........ लोगो
शांती चौगुले यांचे मानधन अखेर जमा
प्रशासनाने घेतली दखल ;अंगणवाडी मतदनीस, दिवाळी झाली गोड
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २१ ः तालुक्यातील खरवते येथील अंगणवाडीतील मदतनीस दिव्यांग असलेल्या शांती चौगुले यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडलेले मानधन अखेर त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने आवाज उठवला होता. त्याची दखल घेऊन प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, खरवतेचे माजी सरपंच दिनेश चौगुले यांनी प्रशासकीयस्तरावर पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे शांती चौगुले यांची दिवाळी गोड झाली आहे.
तालुक्यातील खरवते येथील शांती चौगुले या गावातील अंगणवाडीवर त्या मदतनीस म्हणून कार्यरत आहेत. एका पायाने अपंग असूनही त्या हाती घेतलेले सेवेचे व्रत प्रामाणिकपणे बजावत आहेत. घरातील कर्त्या व्यक्ती म्हणून कुटुंबाच्या आर्थिक डोलाऱ्याचा पूर्णपणे भार त्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे मदतनीस म्हणून शासनाकडून मिळणारे मानधन हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यांना जुलै, ऑगस्टचे मानधन मिळालेले नव्हते. त्यामुळे आर्थिक स्थिती गंभीर झालेली होती. मानधन मिळावे म्हणून त्यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. मात्र, मानधन मिळाले नाही. या प्रकाराला वाचा फोडल्यानंतर खरवतेचे माजी सरपंच श्री. चौगुले, प्रहार दिव्यांग क्रांती संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. त्रिपाठी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, राजापूर पंचायत समिती, महिला व बालकल्याण विभाग यांच्याकडे श्रीमती चौगुले यांच्या रखडलेल्या मानधनाचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर प्रशासनाने पावले उचलली. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी श्रीमती चौगुले यांच्या बँक खात्यात दोन महिन्यांच्या मानधनाची रक्कम जमा झाली. ही माहिती सरपंच चौगुले यांनी दिली.
कोट
खरवते येथील अंगणवाडीवर मदतनीस म्हणून कार्यरत असलेल्या शांती चौगुले यांचे मानधन रखडले होते. याबाबत त्यांनी पंचायत समितीला निवेदनही दिले होते. मानधनाअभावी श्रीमती चौगुले यांची आर्थिक परवड होत होती. याकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले. आमच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
- दिनेश चौगुले, माजी सरपंच
