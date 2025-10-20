क्राइम
कलानगर येथील
तरुणीची आत्महत्या
दापोली, ता. २० ः तालुक्यातील वेळवी कलानगर येथील तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. उदय गजानन तांबटकर (वय ४२, रा. वेळवी कलानगर, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १८) घडली. पोलिसाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उदय तांबटकर यांनी राहत्या घरातील लोखंडी बाराला नायलॉनची दोरी बांधून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नातेवाइकांनी हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तातडीने दापोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. मात्र उपचारासापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अधिक तपास दापोली पोलिस करत आहेत.
दुचाकीस्वार जखमी
रत्नागिरीः दुचाकीवरून तीन जण प्रवास करत असताना तरुणींच्या दुचाकीला बसणी येथील रस्त्यावर अपघात झाला. तरुणीच्या दुचाकीने दुसऱ्या दुचाकीने धडक दिली. त्यामध्ये दुचाकीस्वार जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. ओमकार राजाराम शिंदे (वय २२, रा. लेप्रेसी कॉलनी उद्यमनगर-रत्नागिरी) असे जखमी स्वाराचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. १९) सायंकाळी तालुक्यातील बसणी रस्त्यावर घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
