हरभरा, पावटा, तूर पीकासाठी शेतकरी सरसावला

हरभरा, पावटा, तुरीसाठी शेतकरी सरसावला
संगमेश्वरमधील स्थिती ; भात कापणीबरोबर वायंगणी शेतीवर भर
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २१ ः भातकापणी बरोबरच संगमेश्वर तालुक्यात नदीकिनारी आणि पाणी उपलब्ध असलेल्या गावांमध्ये वायंगणी शेती करण्यावर भर दिला जात आहे. खाडीपट्टा आणि परचुरी परिसरातील शेतकऱ्यांनी वायंगणी शेतीच्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भातशेती कापणीची कामे २५ टक्के पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यात वायंगणी शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे.
भातशेतीपेक्षा वायंगणीशेती ही जास्त प्रमाणात केली जाते. शास्त्री, सोनवी, बावनदी, असावी नदीच्या किनाऱ्यावर गोड्या पाण्यावर ही शेती केली जाते. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात वायंगणी शेतीला प्रारंभ होतो. यावर्षी मुसळधार पावसाने भातशेतीची कापणीची कामे लांबणीवर पडली आहेत. मात्र सकाळच्या दरम्यान भातकापणी आणि लगेचच झोडणीची काम केली जात आहेत. भात कापणीबरोबर शेतात जावून शेतकरी वायंगणी शेतीचे काम करीत आहे. ओझरखोल, परचुरी आदी भागात ही शेती सुरू झाली आहे. शेतकरी वायंगणी शेतीतच गुंतला असल्याचे दिसत आहे. परचुरी, बावनदी, वांद्री तसेच डिंगणी खाडीपट्ट्यात वायंगणी शेती प्रामुख्याने केली जाते. त्यामध्ये पावटा, हरभरा, मूग, कुळीथ यासारखी पिके घेतली जातात. या जोडीला मुळा, पावटा अशी भाजीही घेतली जाते. ग्रामीण भागात होणाऱ्या वायंगणी शेतीमधील भाजी व पिके जवळच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणली जाते. त्यातून अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे भातशेती बरोबर वायंगणी शेतीला तेवढेच महत्त्व आहे. जमिनीतील तण काढून मशागत केली सुरू झाली आहे. अनेक भागात महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शेतीचे मळे फुलवले जातात.
