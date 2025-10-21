निकम विद्यालयाची ११ खेळ प्रकारांमध्ये वर्चस्व
सावर्डे ः यशस्वी विद्यार्थी या मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन करताना प्राचार्य राजेंद्र वारे व असुर्डे विद्यालयाचे प्राचार्य अमर भाट.
मैदानी स्पर्धेत निकम विद्यालयाचे वर्चस्व
११ खेळ प्रकारात यश ; विभागस्तरावर निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २१ ः जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धेत सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या खेळाडूंनी ११ खेळ प्रकारांमध्ये यश मिळवले असून विभागस्तरावर रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आणि रत्नागिरी जिल्हा क्रीडा कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने डेरवण येथील एसव्हीजेसीटी क्रीडा संकुल झालेल्या जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धेत सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाने भरारी घेतली. यामध्ये इच्छा राजभर हिने १४ वर्षे वयोगटात ४०० मीटर आणि ६०० मीटर धावण्यात प्रथम क्रमांक पटकावला, तर ४ बाय १०० मीटर रिले मुली संघाने तृतीय क्रमांक मिळवला. १९ वर्षे वयोगटात अर्ष अडरेकर गोळाफेक द्वितीय, अजिंक्य भायजे थाळीफेक प्रथम, सलोनी नाचणकर ४०० मीटर द्वितीय, सलोनी घाणेकर २०० मीटर द्वितीय, तसेच ४ बाय १०० मीटर मुली रिले संघाने तृतीय क्रमांक मिळवला. १७ वर्षे वयोगटात वेदिका बामणे उंच उडी प्रथम, पृथ्वी राजभर ८०० मीटर आणि १५०० मीटर प्रथम, तर हुमेरा सय्यद ८०० मीटर आणि १५०० मीटर प्रथम क्रमांकावर चमकल्या. तसेच ४ बाय ४०० मीटर मुली रिले संघाने द्वितीय क्रमांक पटकावला. सावर्डे विद्यालयाने या स्पर्धेत उल्लेखनीय वर्चस्व प्रस्थापित करून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. खेळाडूंना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे आणि प्रशांत सकपाळ यांनी दिले.
