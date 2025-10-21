वृध्द महिलेवर रेडिओआयोडिन थेरपी
वालावलकर रुग्णालय ; पसरलेल्या कर्करोगावर उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २१ : तालुक्यातील डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात थायरॉईड कॅन्सरच्या उपचारासाठी एका वृद्ध महिलेला रेडिओआयोडिन थेरपी देण्यात आली. ही थेरपी थायरॉईड शस्त्रक्रिया (थायरॉइडेक्टॉमी) झाल्यानंतर देण्यात आली. थायरॉईड कॅन्सरच्या शिल्लक पेशी नष्ट करणे आणि हाडांमध्ये पसरलेल्या कॅन्सरवर उपचार करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.
शस्त्रक्रियेनंतर एक महिन्याने आयोडिन स्कॅन करण्यात आला. या स्कॅनद्वारे कॅन्सरचा फैलाव किती झाला आहे, हे तपासण्यात आले. स्कॅनच्या अहवालानुसार रुग्णाला किती डोस आवश्यक आहेत, हे ठरवण्यात आले. रेडिओआयोडिन थेरपीमध्ये रेडिओअॅक्टिव्ह आयोडीनचा (किरणोत्सर्गी आयोडीन) वापर करण्यात आला. हे औषध रुग्णाला तोंडावाटे प्यायला देण्यात आले. त्यानंतर डॉक्टर व त्यांच्या पथकाने रुग्णाला एका स्वतंत्र खोलीत २४ तास देखरेखीखाली ठेवले, जेणेकरून त्यांच्या शरीरातील किरणोत्सर्ग सुरक्षित पातळीपर्यंत कमी होईल.
हे सर्व उपचार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत करण्यात आले. हे उपचार वालावलकर हॉस्पिटलमध्ये डॉ. अभय गोंधाणे (न्यूक्लिअर मेडिसीन विशेषज्ञ) यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या टीमने पार पाडले. रेडिओआयोडिन थेरपीचा वापर हायपरथायरॉईडिझम रुग्णांच्या उपचारासाठीही केला जातो. अशा वेळी रुग्णाला कमी प्रमाणात रेडिओआयोडिन दिले जाते, ज्याला ‘लो डोस थेरपी’ असे म्हणतात, असे डॉ. गोंधाणे यांनी सांगितले. न्यूक्लिअर मेडिसीन विभागाअंतर्गत PET स्कॅन आणि SPECT स्कॅन केले जातात, ज्याचा लाभ आतापर्यंत अनेक रुग्णांनी घेतला आहे.
ग्रामीण भागातील रुग्णांना लाभ
वालावलकर रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालिका डॉ. सुवर्णा पाटील यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागू नये, यासाठी असे अनेक अत्याधुनिक उपचार वालावलकर रुग्णालयातर्फे अत्यंत कमी दरात किंवा मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहेत. रुग्णालयातील उपलब्ध सुविधांचा लाभ रुग्णांनी घ्यावा.
