परसबाग स्पर्धेत असुर्डे मणवेवाडी शाळा प्रथम
-rat२१p११.jpg -
२५N९९९९०
संगमेश्वर ः परसबाग स्पर्धेत तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावलेली असुर्डे मणवेवाडी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी.
असुर्डे मणवेवाडी शाळा
परसबाग स्पर्धेत प्रथम
संगमेश्वर, ता. २१ ः प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत संगमेश्वर तालुक्यातील शाळांमध्ये विकसित करण्यात आलेल्या परसबागांची तालुकास्तरीय स्पर्धा झाली. त्यामध्ये असुर्डे मणवेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेने प्रथम क्रमांक पटकावला.
शालेयस्तरावर सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वावलंबनाची भावना विकसित करणे या उद्देशाने परसबाग स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धे अंतर्गत विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी परसबागेत विविध प्रकारची भाजीपाला व फळझाडे जोमाने वाढवली. या स्पर्धेत जिल्हा परिषद शाळा असुर्डे मणवेवाडी (प्रथम), हरपुडे नं. २ (द्वितीय), पुर्ये तर्फे देवळे (तृतीय), जि.प. शाळा ओझरे खुर्द, हातीव नंबर १, जिल्हा परिषद शाळा ताम्हाणे (तिन्ही शाळांना प्रोत्साहनपर) यांनी यश मिळवले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.