सेंद्रिय विषमुक्त शास्त्रीय शेती करण्याची गरज
डॉ. संदीप कांबळे ः पर्यावरणाच्या हानीने पशू, पक्षी, प्राणी नामशेष
पाली, ता. २४ ः देशात व राज्यात रासायनिक खते व कीटक नाशकांचा बेसुमार वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे सजीवसृष्टीसह पर्यावरणाची अतोनात हानी होत आहे. कितीतरी पशूपक्षी, प्राणी नामशेष झाले आहेत. काही नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, चोहोबाजूंनी प्रदूषण होत आहे. औद्योगिकरण वाढल्यामुळे हवा व पाण्याची गुणवत्तादेखील खूपच खालावली आहे. त्यामुळे अनेक आजारांना निमंत्रण दिले जात असून, याचा एकत्रित परिणाम अन्नसाखळीवर होत असल्याने सकस अन्न दुरापास्त झाले आहे. सेंद्रिय विषमुक्त शास्त्रीय शेती करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सेंद्रिय शेती प्रशिक्षक डॉ. संदीप कांबळे यांनी केले.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत केंद्रशासन व राज्यशासनामार्फत महाराष्ट्रातील काही निवडक सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती करणाऱ्यांची शास्त्रीय नैसर्गिक शेतीच्या प्रशिक्षकपदी डॉ. संदीप कांबळे यांची निवड करण्यात आली होती. या वेळी डॉ. कांबळे म्हणाले, जमिनीतील जैविक कार्बन १.५ ते २.० टक्के असायला पाहिजे; परंतु प्रत्यक्षात तो ०.३, ०.५ टक्के आढळून येत आहे. उत्पन्न वाढले पाहिजे, या अपेक्षेने पुन्हा पुन्हा शेतकरी रसायनांच्या आहारी जाऊ लागला आहे. या दुष्टचक्रातून त्याला बाहेर पडायचे आहे. मातीच्या उत्पादकता वाढीसाठी तीन ते पाच वर्षे थांबण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांची नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्रशासनाने सर्व राज्यशासनांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान चालू केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी संदीप कांबळे (खानू) यांची निवड करण्यात आली आहे.
ते स्वतः शेतकरी
डॉ. कांबळे हे सेंद्रिय शेती व प्रमाणीकरणतज्ज्ञ म्हणून सुपरिचित आहेत. ते स्वतः शेतकरी असून, देशासह नेपाळ व भूतान येथील शेतकऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे.
