खेड-प्रदूषित पाण्यामुळे वाशिष्ठी नदीपात्रातील मासे मृत
वाशिष्ठी नदीपात्रातील मासे
प्रदूषित पाण्यामुळे मृत
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २४ : तालुक्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातील जलशुद्धीकरण केंद्राची शुद्ध पाणी वाहून नेणारी जलवाहिनी कोतवली गावाजवळ फुटल्याने वाशिष्ठी नदीपात्रातील मासे मृतावस्थेत आढळले. प्रक्रिया न करता हे पाणी सोडल्याची घटना ऐन दीपावलीच्या सणात उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरातील मच्छीमारांमध्ये तसेच ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. जलवाहिनी तत्काळ दुरुस्त करावी आणि मच्छीमारांच्या नुकसानीचा पंचनामा करावा, अशी मागणी केली तसेच पंचनामा होईपर्यंत जलवाहिनीची दुरुस्ती होऊ देणार नाही, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला.
औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यांतून येणारे दूषित पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केल्यानंतर नदीत सोडले जाते; मात्र, दीपावलीच्या सुट्टीचा फायदा घेत काही कारखान्यांकडून प्रक्रिया न करता दूषित पाणी थेट नदीपात्रात सोडल्याचा आरोप स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या पाण्यामुळे कोतवली गावाजवळ मोठ्या प्रमाणात मासे मृत पावले असून, पर्यावरणीय संकटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर एमआयडीसीचे ठेकेदार, डेप्युटी इंजिनिअर आर. जी. कुळकर्णी यांच्या उपस्थितीत २७ ऑक्टोबर २०२५ कोतवली ग्रामपंचायत कार्यालयात एक संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जलशुद्धीकरण केंद्राचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. या घटनेला जबाबदार कोण आणि वाशिष्ठी नदीत पुन्हा दूषित पाणी कसे पोहोचले, याची शहानिशा या बैठकीत केली जाणार असून, पंचनामा केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या प्रकारामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील जलशुद्धीकरण प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता या प्रकरणात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कोट
दूषित पाणी वाहून नेणारी जलवाहिनी तत्काळ दुरुस्त करावी आणि मच्छीमारांच्या नुकसानीचा पंचनामा करावा, अशी मागणी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून केली आहे.
- सुनील जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
