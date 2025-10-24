नेरूर रंगले शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक उत्सवात
नेरुरः येथे आयोजित बैल सजावट स्पर्धेत सहभागी शेतकरी व मान्यवर. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
नेरूर रंगले शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक उत्सवात
बैल सजावट स्पर्धाः गावागावातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २४ः तालुक्यातील नेरूर पंचक्रोशी परिसर पारंपरिक शेतकरी संस्कृतीच्या उत्सवात रंगून गेला. रणझुंजार मित्रमंडळ आणि युवा उद्योजक रूपेश पावसकर यांच्या पुरस्कृत बैल सजावट स्पर्धेला शेतकरी बांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
या स्पर्धेचे उद्घाटन श्री. पावसकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. पंचक्रोशीतील तब्बल २१ हून अधिक स्पर्धकांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. पारंपरिक वेशभूषा, रंगीबेरंगी फुलांच्या माळा आणि शेतकऱ्यांचा ओसंडून वाहणारा उत्साह यामुळे नेरूर चव्हाटा परिसर अक्षरशः फुलून गेला होता. यावेळी श्री. पावसकर म्हणाले, “शेतकरी वर्गासाठी मी सदैव झटत राहणार आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्या समस्या शासन दरबारी ठामपणे मांडणार आहे. शेतकरी जगला पाहिजे तरच सर्व काही शक्य आहे. कोकणातील पारंपरिकता आणि संस्कृती आजही जपली जातेय, हे या स्पर्धेतून स्पष्ट दिसते.”
बैल सजावट स्पर्धेत प्रकाश साऊळ, आजीम मुजावर, मारुती नारिंग्रेकर, विशाल नाईक, बाळा रेवंडकर, आनंद लिंगे, नारायण गोविंद भगत, शशिकांत गावडे, स्वप्निल नेरुरकर, बाळा नांदोसकर, बाबी साऊळ, प्रकाश तेली, काका खोत, प्रकाश सावकर, मोहन जोशी, संदीप वारंग, प्रथमेश घाडी, रूपेश पावसकर, सुशांत नाईक, भुवनेश गवंडे, देसाई, दाजी गावडे, आनंद नेरुरकर आदी बैलमालक सहभागी झाले होते.
स्पर्धेची सुरुवात श्री देव कलेश्वर मंदिर, नेरूर येथून झाली. सर्व बैलमालकांनी आपल्या सजवलेल्या बैलांसह मंदिराला प्रदक्षिणा घालून निघाल्यानंतर मिरवणूक हनुमान मंदिर, नेरूर चव्हाटा येथे झाली. यावेळी ज्येष्ठ मार्गदर्शक दाजी गावडे, बाळा घाडी, अशोक पावसकर, शंभूराज (समीर) नाईक, प्रवीण नेरूरकर, पियो खतीप, सुधीर नेरूरकर, कल्पेश मार्गी, आनंद नेरूरकर, नरेश नेरूरकर, अमरजित कदम, प्रभात वालावलकर, कृष्णा (गोट्या) पाटकर, संतोष परब, सतीश सावंत, अमोल श्रृंगारे आदी उपस्थित होते.
