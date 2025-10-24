जिल्हास्तर क्रीडा स्पर्धेत वेंगुर्ले हायस्कूलचे यश
वेंगुर्लेः विभागस्तरावर निवड झालेल्या खेळाडूंचे अभिनंदन करण्यात आले.
जिल्हास्तर क्रीडा स्पर्धेत
वेंगुर्ले हायस्कूलचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २४ः जिल्हास्तरावर घेण्यात आलेल्या विविध क्रीडा स्पर्धेत वेंगुर्ले हायस्कूलच्या सहा खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी करीत विभागस्तरावर मजल मारली. हर्ष म्हाडदळकर याने लांब उडीमध्ये प्रथम व मान्यता पेडणेकर द्वितीय, राज प्रजापती १०० मीटर हर्डल्समध्ये द्वितीय, ८०० मीटर धावणेमध्ये विधी परब प्रथम, बुद्धिबळमध्ये विठ्ठल कोरगावकर चतुर्थ यांनी क्रमांक पटकावले.
अरमान शेख याची कबड्डी निवड चाचणीमध्ये १७ वर्षांखालील गटात निवड झाली. सर्व खेळाडूंना आर. डी. केर्लेकर, टी. आर. गायकवाड, संजीवनी चव्हाण, संदीप पेडणेकर व दिलीप मालवणकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. यशस्वी खेळाडूंचे व मार्गदर्शकांचे मुख्याध्यापक एस. ए. बिडकर, पर्यवेक्षक आर. व्ही. थोरात यांसह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले.
