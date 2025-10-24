तुळस येथे शिबिरात ६२ जणांचे रक्तदान
तुळस ः रक्तदात्यांचा आयोजकांतर्फे सन्मान करण्यात आला.
तुळस येथे शिबिरात
६२ जणांचे रक्तदान
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २४ः वेताळ प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग तुळस यांच्या वतीने, कोकण कला व शिक्षण विकास संस्था आणि ग्रामपंचायत तुळस यांच्यावतीने आयोजित केलेल्या ३३ व्या रक्तदान शिबिरात ६२ जणांनी रक्तदान केले. तुळस येथील श्रीमंत पार्वतीदेवी वाचनालयाच्या सभागृहात पार पडलेल्या या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी सरपंच रश्मी परब, उपसरपंच सचिन नाईक, मकरंद पाटणकर, कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेचे प्रथमेश सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य जयवंत तुळसकर व दादा ठुंबरे, सामाजिक कार्यकर्ते नारायण नागवेकर व सुजाता पडवळ, वेताळ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विवेक तिरोडकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी २० पेक्षा जास्तवेळा रक्तदान केलेल्या २५ रक्तदात्यांचा चषक, शाल आणि श्रीफळ देऊन कोकण कला व शिक्षण विकास संस्थेतर्फे सन्मान करण्यात आला. सूत्रसंचालन डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले. आभार माधव तुळसकर यांनी मानले. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी महेश राऊळ, सदगुरू सावंत, प्रसाद भणगे, मंगेश सावंत, रोहित गडेकर, विधी नाईक, सानिया वराडकर, सुधीर चुडजी, प्रदीप परुळकर, वैष्णवी परुळकर, भक्ती भणगे, सुधीर चुडजी, रोहन राऊळ, नाना राऊळ, यशवंत राऊळ, प्रज्वल परुळकर, अनिल परुळकर, समर्थ तुळसकर आदींनी विशेष मेहनत घेतली.
