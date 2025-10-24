निबंध लेखन स्पर्धेत मीनाक्षी गावकर प्रथम
मीनाक्षी गावकर, अंजनी सावंत, सुषमा वालावलकर, मनाली राऊत, प्रज्ञा पालकर
निबंध लेखन स्पर्धेत
मीनाक्षी गावकर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २४ ः सैनिक व पोलिस यांच्या पत्नी, मातांसाठी आयोजित ''तो देशासाठी, मी घरासाठी-पण आम्ही दोघंही देशभक्त'' यावर घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निबंध लेखन स्पर्धेत ठाणे येथील मीनाक्षी गावकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला. वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग तुळस आणि (कै.) गणेश लक्ष्मण दाभोलकर मेस्त्री सांस्कृतिक मंच, दाभोली यांच्यावतीने घेतलेल्या या स्पर्धेत राज्यभरातून २७ निबंध प्राप्त झाले होते.
स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक अंजनी सावंत (देवसू), तृतीय सुषमा वालावलकर (मळगाव), उत्तेजनार्थ मनाली राऊत (सावंतवाडी) आणि प्रज्ञा पालकर (वेंगुर्ले) यांनी क्रमांक पटकाविले. निबंधांचे परीक्षण डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले. सर्व विजेत्या स्पर्धकांचे वेताळ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विवेक तिरोडकर आणि आंतरराष्ट्रीय पंच व क्रीडा संस्कृती प्रचारक अशोक दाभोलकर-मेस्त्री यांनी अभिनंदन केले. विजेत्यांना प्रतिष्ठानच्या आगामी महोत्सवात गौरविण्यात येणार आहे.
