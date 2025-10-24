कळणेत पशुपालकांना प्लास्टिक घमेले वाटप
कळणेत पशुपालकांना
प्लास्टिक घमेले वाटप
कोलझर, ता. २४ ः स्थानिक पशुपालक हे आपल्या आरोग्य, संस्कृती, पर्यावरणाचे रक्षण करणारे आहेत. गाय, म्हैस पालन करणारे शेतकरी ऊन, वारा, थंडी पावसाची तमा न बाळगता व्यवसाय करीत असतात. त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ग्रुप ग्रामपंचायत कळणे भिकेकोनाळ येथे पशुपालकांना भारतीय कृषी व कृषिपूरक शेतकरी गट कळणेमार्फत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळी भेटवस्तू म्हणून प्लास्टिक घमेले वाटप केले.
यावेळी गटाच्या अध्यक्ष अनुश्री देसाई, उपाध्यक्ष सर्वेश देसाई, पशुपालक गुरू पावसकर, चंद्रशेखर कळणेकर, रामराव देसाई, पद्मलोचन सावंत, रवी नाईक, गुरू धुरी, नामदेव देसाई आदी उपस्थित होते. शेती गटाला ठाकरे शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी, कळणे सरपंच अजित देसाई, उपसरपंच काका देसाई, दोडामार्ग फळ बागायतदार संघाचे अध्यक्ष संजय देसाई यांचे मार्गदर्शन लाभले. गटाचे सचिव संदेश देसाई यांनी आभार मानले.
