खंडीत वीज पुरवठ्याने म्हापणवासीय त्रस्त
ग्रामस्थांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्षः स्वतंत्र वायरमनची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २४ः गेल्या चार-पाच दिवसांपासून म्हापण पंचक्रोशीत वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असून, त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. कोणतेही वादळ वा जोरदार वारा नसतानाही दररोज रात्री १ ते २ तास वीज खंडित होते, तसेच दिवसभर अधूनमधून अर्धा तास पुरवठा बंद राहतो.
दोन दिवसांपूर्वी म्हापण वरचा वाडा ते संपूर्ण म्हापण बाजारपेठ या परिसरातील लाईन ब्रेक व स्पार्किंगमुळे संपूर्ण रात्र काळोखात गेली. त्याचप्रमाणे म्हापण खालचावाडा भागातही वीजपुरवठा बहुतांश वेळ खंडित असतो. वारंवार तक्रारी करूनही विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात विभाग अपयशी ठरत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या अस्थिर पुरवठ्यामुळे लहान मुले, वयोवृद्ध आणि आजारी व्यक्तींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामस्थांकडून म्हापण गावासाठी स्वतंत्र वायरमन नेमण्याची मागणी होत आहे. सध्या नियुक्त वायरमनवर इतर गावांची जबाबदारीदेखील असल्यामुळे म्हापण गावाकडे पुरेसा वेळ देता येत नाही. बाजूलाच पाट येथे विद्युत विभागाचे कार्यालय असले तरी ते फक्त नावापुरतेच असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे. तेथील अधिकाऱ्यांचा अभाव असल्याने तक्रारी कुडाळ कार्यालयाकडे वळविल्या जातात; मात्र तेथून फक्त आश्वासने मिळतात, प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही होत नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या मागण्या
वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, पाट येथील कार्यालयात कायमस्वरूपी अधिकारीवर्ग नेमावा, आवश्यक साहित्य व अवजारे उपलब्ध करून द्यावीत तसेच रात्रीच्या वेळेस तत्काळ कार्यवाहीसाठी कॉन्ट्रॅक्ट वायरमनना कार्यालयात राहण्याची सोय करावी,
या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ कारवाई करावी, अशी अपेक्षा म्हापण पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
