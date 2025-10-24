पावसाने रडवले; हत्तीने तुडविले
ओंकार हत्ती
कास ः येथे हत्तीने उभ्या पिकाचे नुकसान केलेले दाखविताना शेतकरी बाबू पंडित.
पावसाने रडवले; हत्तीने तुडविले
शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट; कास, सातोसेसह मडुऱ्यातून भरपाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २४ ः मडुरा पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. एका बाजूने अवकाळी पावसाने भातकापणी खोळंबवून शेतकऱ्यांना हतबल केले, तर दुसऱ्या बाजूने कास, सातोसे आणि मडुरा परिसरातील भातशेती ‘ओंकार’ हत्तीने अक्षरशः पायदळी तुडवून टाकली आहे. हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू, तर मनात संताप उसळला आहे.
मडुरा पंचक्रोशीतील पाडलोस, रोणापाल, निगुडे, कास, सातोसे, मडुरा आणि शेर्ले या भागांमध्ये भातकापणीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. मात्र, अवकाळी पावसामुळे शेतात उभे असलेले आणि कापलेले दोन्ही पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापणी न केल्यास भातपीक शेतात गळते आणि कापणी केली, तरी पावसात भिजून जाते, असे सांगत शेतकरी हतबल झाले आहेत. त्यातच ‘ओंकार’च्या सततच्या वावरामुळे कास, मडुरा व कास गावातील शेतकरी शेतात जाण्याचे टाळत आहेत. या हत्तीने गेल्या काही दिवसांत शेतातील उभे पीक तुडवून टाकले आहे. वन विभागाचे अधिकारी पंचनामा करत असले, तरी भरपाईचा मागमूस नाही, अशी खंत सातोसे माजी सरपंच आबा धुरी यांनी व्यक्त केली.
कोट
ओंकार हत्तीला शेतात घुसण्यापासून आम्ही वनकर्मचाऱ्यांसोबत प्रयत्न करून थांबवतो. मात्र, तो तरीही नुकसान करतो. तीन-चार महिने कष्ट करून पिकवलेले भात असेच वाया जात आहे. आता शेती करावी की, जमीन पडीक ठेवावी?, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- बाबू पंडित, अध्यक्ष, तंटामुक्त समिती, कास
