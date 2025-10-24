दिवाळीनंतर सार्वजनिक बांधकाममध्ये फटाके फोडणार
दिवाळीनंतर कार्यालयात फटाके फोडू
वैभव खेडेकर ः सार्वजनिक बांधकामाला इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २४ : खेड-भरणे मार्गावरील खड्ड्यांचे आणि धुळीचे साम्राज्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहनचालक, पादचारी तसेच दुकानदार हैराण झाले आहेत. या प्रश्नावर माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर आक्रमक झाले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
दररोज रस्त्यावर टँकरने पाणी न मारल्यास आणि धुळीच्या त्रासापासून दिलासा न दिल्यास दीपावलीनंतर थेट कार्यालयात फटाके फोडून निषेध नोंदवू, असा इशारा खेडेकर यांनी दिला आहे. राज्यमार्गाचा दर्जा मिळाल्यानंतरही खेड-भरणेमार्गाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. खोल खड्डे आणि सतत उडणारी धूळ यामुळे वाहनांचे नुकसान होत असून, दुरुस्तीचा खर्च वाढला आहे. धुळीमुळे नागरिकांना श्वसनाचे आजार त्रासदायक ठरत आहेत, तर दुकानदारांना आपली दुकाने बंद करण्याची वेळ येत आहे; मात्र प्रशासन सुस्त असल्याने नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. रस्त्याच्या सुस्थितीसाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसू देणार नाही, असा सज्जड इशाराही माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी दिला.
