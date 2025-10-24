तीन हजार बहिणींना बशीर हजवानींकडून भाऊबीज भेट
खेड ः उधळे पंचक्रोशीतील महिलांना भाऊबीज भेट सुपूर्द करताना उद्योजक बशीरभाई हजवानी.
उधळे गावात अनोखी भाऊबीज
दुबईतील बशीरभाई हजवानींचा सौहार्द उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २४ : दिवाळी म्हणजे आनंद, आपुलकी आणि प्रेमाचा सण. या निमित्त तालुक्यातील उधळे गावात एक वेगळीच दिवाळी साजरी झाली आहे. दुबईस्थित उद्योगपती बशीरभाई हजवानी यांनी हिंदू-मुस्लिम एकतेचा आणि मानवतेचा संदेश देत एकाचवेळी तब्बल सोळाशे हिंदू बहिणींना भाऊबीज दिली.
पंचक्रोशीतील सोळाशे महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला आणि भाऊबीज साजरी करत बंधुत्वाचा उत्सव केला. कोकणातील लोकांसाठी आम्ही विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आहोत. पुढील काळात उधळे आणि परिसरातील नागरिकांना मोफत आरोग्य विमा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे हजवानी यांनी सांगितले. बशीरभाई हजवानी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कामांमध्ये सक्रिय असून, त्यांचा हा उपक्रम समाजात सौहार्द, एकता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणारा ठरला आहे.
