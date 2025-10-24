दिवाळी भेट देऊन सत्कार
लांजा ः शहरातील महाविद्यालय परिसर रहिवासी संघाच्यावतीने दीपावलीनिमित्त नगरपंचायत व महावितरण कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २४ : शहरातील महाविद्यालय परिसर रहिवासी संघाच्यावतीने दीपावलीनिमित्त नगरपंचायत व महावितरण कर्मचारी यांचा सत्कार व दिवाळी भेट देण्यात आली.
लांजा शहरातील महाविद्यालय परिसर रहिवासी संघाच्यावतीने सामाजिक बांधिलकी जोपासत महावितरणचे वायरमन तुषार कांबळे, पाणीपुरवठा करणारे श्री. नामये, श्री. मारळकर, नगरपंचायतीच्या पथदिपांची देखभाल करणारे श्री. खावडकर, कर्मचारी श्री. गुरव, घंटागाडी चालक श्री. आग्रे यांचा सर्व सभासदांच्यावतीने दिनेश झोरे यांच्या निवासस्थानी सत्कार करण्यात आला. तसेच त्यांना दिवाळी भेट देण्यात आली. याप्रसंगी महाविद्यालय परिसर रहिवासी संघाचे अध्यक्ष दिनेश झोरे, उपाध्यक्ष दिलीप चौगुले, कोषाध्यक्ष चंद्रकांत कदम, ज्येष्ठ सभासद प्रसिद्ध ठेकेदार राजू प्रभुदेसाई, नचिकेत शेट्ये, विलास गोरे, शुभम चव्हाण आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. मारळकर यांनी मनोगत व्यक्त करताना मंडळाचा हा स्तुत्य उपक्रम आम्हा कर्मचाऱ्यांना नक्कीच प्रेरणादायी आहे त्या बद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त केले.
