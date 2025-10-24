चिपळूण-स्वतंत्र रेल्वे
दिवा-चिपळूण मेमू झाली कायमस्वरूपी
२५ वर्षांच्या लढ्यानंतर मिळाली स्वतंत्र रेल्वे; हजारो प्रवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ः मध्यरेल्वे प्रशासनातर्फे सुरू करण्यात आलेली दिवा-चिपळूण मेमू ही रेल्वे कायमस्वरूपी केली आहे. त्यामुळे कोकणातील हजारो प्रवाशांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. तब्बल २५ वर्षानंतर चिपळूणसाठी कायमस्वरूपी स्वतंत्र रेल्वे मिळाली आहे.
कोकण रेल्वेमार्गावर चिपळूण आणि रत्नागिरीसाठी स्वतंत्र रेल्वे सोडण्यात यावी, अशी मागणी मागील अनेक दिवसांपासून सुरू होती. कोरोनाच्या काळात बंद करण्यात आलेली दादर दिवा पॅसेंजर पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी ही मागणी होती. रेल्वे प्रशासनाने १५ ऑगस्टपासून गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मेमू रेल्वे सुरू केली. ती दिवाळीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली होती. या रेल्वेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता मध्यरेल्वेने ती कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवा ते चिपळूण आणि चिपळूण ते दिवा रेल्वेस्थानकांसाठी दोन मेमू लोकल उपलब्ध केल्या आहेत. एक मेमू लोकल दिवा रेल्वेस्थानकातून सकाळी ७.१५ वाजता चिपळूण रेल्वेस्थानकासाठी रवाना होईल. दुसरी मेमू लोकल चिपळूण रेल्वेस्थानकातून दुपारी १२ वाजता दिवा रेल्वेस्थानकासाठी धाव घेईल. दोन्ही रेल्वे प्रत्येकी सहा ते सात तासात निश्चित केलेल्या ठिकाणी पोचणार आहेत. त्यामुळे एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांवरील ताण कमी होणार आहे. या रेल्वेचे तिकीट १०० रुपयापर्यंत आहे. चिपळूण, खेड, रोहा, माणगाव, गोरेगाव, वीर, कोलाड, इंदापूर, पेण, पनवेल अशा २६ स्थानकांवर ही रेल्वे थांबणार आहे. कोकण रेल्वेमार्गावर २४ तासात २६ प्रवासी एक्स्प्रेस गाड्या धावतात. यातील ज्या एक्स्प्रेस गाड्यांना चिपळूण रेल्वेस्थानकावर थांबा असतो त्या गाड्यांना एक किंवा दोन जनरल डबे जोडलेले असतात. ते रत्नागिरी, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ येथून भरून येतात. त्यामुळे चिपळूणपासून पुढच्या प्रवाशांना उभ्याने प्रवास करावा लागतो. अनेकवेळा आरक्षित डब्यांत अतिक्रमण करावे लागते. दापोली, मंडणगड, गुहागर तालुक्याला रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी नाही. संगमेश्वर, खेड येथे रेल्वेस्थानक आहे; परंतु एक्स्प्रेस गाड्यांना येथे थांबे नाहीत. त्यामुळे येथील प्रवासी रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी चिपळूणला येतात. खेड तालुक्यातील १५ गाव परिसरातील ग्रामस्थ, चिपळूणच्या पूर्व विभागातील आणि सावर्डे परिसरातील लोकसुद्धा रेल्वेने प्रवास करण्याकरिता चिपळूणला येतात. अशा सामान्य प्रवाशांसाठी मेमू रेल्वे ही फायद्याची ठरणार आहे.
कोकण रेल्वे सुरू होऊन ३० पेक्षा जास्त वर्ष झाली. सण आणि उत्सवकाळात चिपळूण ते पनवेल जनरल रेल्वे सुरू होती. आता प्रशासनाने मेमू रेल्वे चिपळूण ते दिवा कायमस्वरूपी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय सामान्य प्रवाशांच्या हिताचा आहे. ही रेल्वे प्रशासनाने मध्येच बंद करू नये.
- संदीप सुखदरे, नागरिक, चिपळूण
