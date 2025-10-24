-आमदार जाधवांच्या फराळाचा सर्वपक्षीयांकडून आस्वाद
चिपळूण : आमदार भास्कर जाधव यांच्या फराळ कार्यक्रमाला विविध पक्षांच्या नेत्याने हजेरी लावली.
चिपळूण, ता. २४ ः आमदार भास्कर जाधव व त्यांच्या कुटुंबीयांनी आयोजित फराळाच्या कार्यक्रमाला विविध पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. या निमित्ताने राजकीय नेत्यांमध्ये एकोपा दिसला. विविध पक्षाच्या कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधला संवाद घडून आला.
दिवाळीत एकमेकांना भेटणे आणि शुभेच्छा देणे, हा या सणातील आपुलकीचा आणि आनंदाचा भाग मानला जातो. अनेकदा कार्यकर्ते आणि चाहते एकमेकांना भेटून फराळ वाटप करतात, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक संबंध अधिक घट्ट होतात. राजकीय नेते आणि त्यांचे समर्थक एकत्र येऊन एकत्र काम करतात.
दिवाळीत लोकांच्या मनात आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण असते. यामुळे नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटून या उत्सवाचा आनंद घेतात. आमदार जाधव यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला माजी आमदार बाळ माने, रमेश कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष शौकत मुकादम, प्रदेश सरचिटणीस जयंद्रथ खताते, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अशोक कदम, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष लियाकत शहा यांच्यासह शहरातील विविध पक्षाचे नेते, माजी नगरसेवक, चिपळूण अर्बन बँकेचे संचालक, विविध शैक्षणिक संस्थांचे संचालक उपस्थित होते.
