रंगकर्मी रघुनाथ कदम यांना ‘अक्षरसिंधू’तर्फे आदरांजली
00218
रंगकर्मी रघुनाथ कदम यांना
‘अक्षरसिंधू’तर्फे आदरांजली
कुडाळ, ता. २४ ः देवगड-वळिवंडेचे सुपुत्र, ज्येष्ठ दिग्दर्शक आणि रंगकर्मी रघुनाथ कदम यांचे निधन झाले. त्यांना अक्षरसिंधू परिवाराच्यावतीने आदरांजली वाहण्यात आली.
तसेच चैत्राली प्रॉडक्शन्स निर्माती सौ. स्वाती कदम, राजेंद्र कदम, अष्टपैलू मालवण, कलांकुर ग्रुप मालवण आणि रंगकर्मी, कणकवली महाविद्यालयाकडून त्यांना आदरांजली अर्पण केली. अक्षरसिंधु साहित्य कलामंच कणकवलीचे सदस्य ऋषिकेश उर्फ दादा कोरडे यांच्या आजी, विवेक वाळके यांच्या मातोश्री आणि संस्थेचे कलाकार (कै.) अमोल मोर्वेकर यांनाही आदरांजली वाहिली. यावेळी अक्षरसिंधु साहित्य कलामंच कणकवलीचे संस्थापक विजय चव्हाण, अध्यक्ष संजय राणे, कार्याध्यक्ष हरीभाऊ भिसे, सदस्य विवेक वाळके, आनंद जाधव, सुभाष कदम, सौ. पूजा राणे, रिया राणे, संस्थेचे मार्गदर्शक महानंद चव्हाण, सचिव संतोष कदम, खजिनदार मयुर चव्हाण, अजय पडवळ, शशांक परब, साबाजी पराडकर आदी उपस्थित होते.
-----------------
00219
बांदा येथे विशाल परब यांचा सत्कार
बांदा, ता. २४ ः ‘आमची वाडी देऊळवाडी’ मंडळातर्फे आयोजित भव्य नरकासुर स्पर्धेला भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी भेट दिली. याप्रसंगी मंडळातर्फे नीलेश मोरजकर यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी श्री. परब यांनी मंडळाच्या कार्याचे कौतुक करत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी बांदा उपसरपंच राजाराम उर्फ आबा धारगळकर, गुरू कल्याणकर, गुरुनाथ साळगावकर, आशिष सावंत, आकाश सावंत, देवेश वारंग, सुनिल माजगावकर, गौरव साळगावकर, गोकुळदास साळगावकर, सावळाराम शिरोडकर, राकेश परब, रोहन सुपल, मयुर परब, ऋषिकेश सावंत, महादेव शेगडे, भाग्येश धुरी, सर्वेश मुळ्ये, आशु माजगावकर, प्रसाद गवंडी, प्रशांत सावंत, भास्कर सावंत या मान्यवरांसह भरत माजगावकर, रुपेश माजगावकर, सिद्धेश कोरगावकर, तनय आरोलकर, हर्षद कामत, सिद्धेश शेवडे, संकेत माजगावकर, निखिल साळगावकर, प्रथमेश साटेलकर, अक्षय मयेकर उपस्थित होते. राकेश परब यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.