बालचित्रकारांनी रेखाटली शुभेच्छापत्रे
रत्नागिरी : कल्पना क्लासतर्फे आयोजित तालुकास्तरीय चित्रकला स्पर्धेतील काही उल्लेखनीय चित्रे.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : येथील चित्रकार प्रांजल घोसाळे यांच्या कल्पना ड्रॉइंग क्लासेसतर्फे खास दिवाळीनिमित्त तालुकास्तरीय चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. याचा बक्षीस वितरण नुकताच समारंभ झाला. स्पर्धेमध्ये ३३ मुलांनी सहभाग घेतला. दिवाळी पोस्टर मेकिंग या विषयावर मुलांनी चित्र रेखाटली. खुल्या गटांमध्ये काही महिलाही सामील झाल्या होत्या.
बालकलाकारांतील सुप्त कलागुणांना चालना देऊन त्यांना स्पर्धेच्या निमित्ताने एकत्र आणून त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. यामध्ये ईशा वाडेकर, काव्य मानकर, सानवी गवस, मैत्रेय भिडे, प्रसाद वायंगणकर, नंदिता हळदणकर, रूद्र झाडगावकर, स्वरा चाळके, स्वरा आग्रे, छाया पेडणेकर, ओम शिर्के, स्वरा सुवरे, प्रज्वल वाडेकर, स्नेहा ठीक, पार्श्व जैन, श्रद्धा जैन, वरद साळवी, अनय साळवी, प्रथम शिंदे, वेदांत पुजारी, शिवराज रनसे, शर्विल पडवळ, अन्विका पित्रे, भाव्या गुप्ता, प्रिशा साळवी, शुभ्रा साळवी, कबीर हेळेकर, वकिफा तांबोली, वीणा बांदे, गौरांग चाळके, निश्चित पाटील, मृण्मयी दांडेकर, ऋषिकेश खेडेकर, ध्रुव घोसाळे आणि पूजा कांबळे या विद्यार्थ्यांनी सुरेख चित्रे साकारून दिवाळीचा आनंद द्विगुणित केला.
