-फोटो गर्दी

पर्यटकांच्या गर्दीने किनारे गजबजले
रत्नागिरी ः दीपावलीतील भाऊबीज या सणानंतर पर्यटक फिरण्यासाठी बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील समुद्रकिनारे, धार्मिक पर्यटनस्थळांवर गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत आहे. गणपतीपुळे, गुहागर, दापोली येथील किनाऱ्यावर पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. त्याची चित्रमय झलक.....
-rat24p28.jpg-
25O00243
रत्नागिरी ः दिवाळी सुटीमुळे गणपतीपुळे किनारा पर्यटकांनी फुलला आहे.
-rat24p2९.jpg-
25O00244
पर्यटकांच्या स्वागतासाठी विविध स्पोर्टसची साधनेही किनाऱ्यावर सज्ज आहेत.
-rat24p30.jpg-
25O00245
प्रचंड गर्दीमुळे गणपतीपुळ्यात झालेली वाहतूककोंडी.
-rat24p31.jpg-
P25O00246
दिवाळीनंतर पर्यटनासाठी बाहेर पडलेल्या पर्यटकांमुळे जयगड जेटीवर लागलेली वाहनांची रांग.
