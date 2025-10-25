खेड-संक्षिप्त पट्टा
चाकाळेतील प्रशिक्षणास
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
खेड ः तालुका कृषी विभागामार्फत चाकाळे येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात रासायनिक खतांचा अतिवापर टाळून जमिनीचा पोत सुधारून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत आयोजित शेतकरी प्रशिक्षणास शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कृषी विभागाचे अधिकारी राठोड यांनी रासायनिक खतांच्या वापरामुळे नैसर्गिक संसाधने दिवसेंदिवस प्रदूषित आणि अनुत्पादक होऊन जमिनीच्या आरोग्याचा प्रश्न शेतीसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. दुष्परिणाम टाळण्यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या अनेक पैलूंबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कृषी साहाय्यक दिवाळे यांनीही विविध तंत्रांबद्दल माहिती दिली. या वेळी शेतकऱ्यांना जीवामृत व बीजामृत तयार करण्याचे प्रात्यक्षिकेही दाखवण्यात आली. या प्रसंगी सरपंच श्रद्धा भिलारे, पोलिस पाटील विकास वाडकर यांच्यासह शेतकरी, महिला आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
‘बांबू उडी’चे नेतृत्व
साकिब शेखकडे
चिपळूण ः जिल्हास्तरीय मैदानी स्पर्धेत बांबू उडी या खेळात अल् अमीन उर्दू हायस्कूलचा साकिब रफिक शेख याने प्रथम क्रमांक मिळवला. तो डेरवण येथे होणाऱ्या कोल्हापूर विभागस्तरीय मैदानी स्पर्धेत रत्नागिरी जिल्ह्याचे नेतृत्व करणार आहे. जिल्हास्तरीय शालेय मैदानी स्पर्धा नुकतेच डेरवण येथे झाल्या. त्यात बांबू उडी या खेळात अल् अमीन उर्दू हायस्कूलचा साकिब रफिक शेख याने प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याच्या या यशामध्ये मुख्याध्यापिका नुझहत खैरदी, क्रीडाशिक्षक मोहसीन पटेल व मार्गदर्शक म्हणून इफराज पटेल, अ. रहमान नदाफ, परवेझ पटेल रिझवान पटेल व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे मार्गदर्शन लाभले. संस्थेचे अध्यक्ष इम्रान सय्यद, सचिव नाझिम अफवारे यांनी त्याचे कौतुक केले.
संजू वाघमारे यांना
पुरस्कार जाहीर
चिपळूण : मोहन विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजू वाघमारे यांची गुणवंत मुख्याध्यापक पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्यावतीने (र. सं.) दिल्या जाणारा राज्यस्तरीय पुरस्काराचे वितरण २६ ऑक्टोबरला कऱ्हाड येथील यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स विद्यानगर येथे मुख्याध्यापक महामंडळाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.