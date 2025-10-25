-स्वमालकीच्या जागेत स्थलांतर
चिपळूण ः पतसंस्थेच्या नव्या दालनाचे उद्घाटन करताना भास्कर जाधव यांच्यासह प्रकाश थेराडे, संकेत थेराडे आदी.
चिपळुणातील शिववैभव पतसंस्थेचे
स्वमालकीच्या जागेत स्थलांतर
चिपळूण, ता. २५ ः चिपळूणमधील शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या स्वमालकीच्या जागेत पतसंस्थेचे स्थलांतर झाले. नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन आमदार भास्कर जाधव यांच्या हस्ते झाले. शहरातील गोल्डन टॉवर खेराडे कॉम्प्लेक्सशेजारी पतसंस्थेची कायमस्वरूपी शाखा सुरू करण्यात आली आहे. पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश थेराडे यांनी आमदार जाधव यांचा सत्कार केला. चिपळूणमधील नामवंत उद्योजक वसंत उदेग यांनी पतसंस्थेच्या अल्पावधीतील भरारीचे विशेष कौतुक केले. चिपळूण अर्बन बँकेचे अध्यक्ष मोहन मिरगल यांनी शुभेच्छा दिल्या. शिववैभव पतसंस्थेचे सरचिटणीस संतोष थेराडे यांनी पतसंस्थेची ध्येयधोरणे सांगितली.
