कुणकेश्वर मंदिर दीपोत्सवाने उजळले
00280
कुणकेश्वर मंदिर दीपोत्सवाने उजळले
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २४ ः प्रतिवर्षाप्रमाणे दीपावली पाडवा सणाच्या निमित्ताने बुधवारी (ता.२२) सायंकाळी तालुक्यातील श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर दीपोत्सवाने उजळून निघाले होते. यानिमित्त मंदिर व मंदिर परिसरामध्ये विविध दिव्यांची रोषणाई केली होती. ठिकठिकाणी रांगोळी साकारली होती. मंदिर आणि परिसरात भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. सायंकाळी ‘स्वर श्रीपाद’ या सुगम संगीत मैफलीचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, विविध मान्यवरांचा सन्मान यावेळी करण्यात आला.
श्री देव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्यावतीने प्रतिवर्षाप्रमाणे दिपावली पाडवा सणाच्या दिवशी दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. यामध्ये स्थानिकांसह ठिकठिकाणचे भाविक सहभागी झाले होते. मंदिर परिसर दीव्यांच्या प्रकाशात उजळून निघाला होता. याचवेळी आकाशाला गवसणी घालणारे फटाके फोडण्यात आल्याने परिसर अधिकच आकर्षक भासत होता. यामुळे परिसर भक्तीमय झाला होता. मंदिरासह परिसरात एकाचवेळी अनेक पणत्या प्रज्वलीत करण्यात आल्या होत्या. भाविक यामध्ये सहभागी झाले होते. मंदिर परिसरात ‘स्वर श्रीपाद’ या सुगम संगीत मैफलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात श्रीपाद जांबोडकर (मडगांव-गोवा), गायिका करिष्मा शेटकर (गोवा), गायक साईश नाईक (गोवा) यांचा सहभाग होता. त्यांना कीबोर्ड, सिन्थेसाईझर साथ केतन चारी (गोवा), तबला साथ राज मडगांवकर (गोवा), संवादिनी साथ प्रतीक धामस्कर (गोवा), पखवाज, टाळ -प्रीतम धामस्कर यांची होती. तर निवेदन सौ. अलीशा नाईक यांनी केले. कार्यक्रमानंतर मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला. मंदिर परिसरात पालखी प्रदक्षिणा सोहळा साजरा झाला. यावेळी भाविक भक्तांची उपस्थिती होती. दीपोत्सवामुळे कुणकेश्वर मार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.