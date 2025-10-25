भक्ती, संगीत, संस्कृतीचा वालावलमध्ये सुंदर संगम
00404
भक्ती, संगीत, संस्कृतीचा
वालावलमध्ये सुंदर संगम
लक्ष्मीनारायण मंदिरात ‘दिवाळी पहाट’
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २५ ः दिवाळीच्या मंगलप्रभाती श्री क्षेत्र लक्ष्मीनारायण देवालय वालावल येथे पारंपरिक भक्तिभाव आणि सुरांच्या वातावरणात ‘दिवाळी पहाट’ हा भक्तिसंगीताचा मनोहारी कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात शास्त्रीय गायन, अभंग, नाट्यसंगीत आणि भक्तिगीते यांचा सुश्राव्य नजराणा रसिक भक्तांनी अनुभवला. श्री देव लक्ष्मीनारायण भक्तांतर्फे हा कार्यक्रम आयोजित केला होता.
सकाळी ६ वाजता श्री लक्ष्मीनारायणाच्या मंगल आरतीने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. प्रसन्न आणि भावमधुर वातावरणात गायक प्रशांत धोंड, प्रफुल्ल वालावलकर, हर्षद मेस्त्री, साक्षी मांजरेकर यांनी सादर केलेल्या अभंग, भक्तिगीते आणि नाट्यसंगीताने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. प्रफुल्ल वालावलकर यांनी निवेदन केले. वादन साथीत अमित मेस्त्री (संवादिनी), प्रणव मेस्त्री (पखवाज), प्रसाद मेस्त्री (तबला), हेमांग धोंड (टाळ) यांनी सुरेल सादरीकरणाने कार्यक्रमाला अनोखी उंची दिली. किरण नाईक आणि अनिल मयेकर यांनी ध्वनी संयोजन केले. देवस्थान व्यवस्थापन समिती, कोल्हापूर आणि स्थानीय सल्लागार उपसमिती, वालावल यांनी कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन केले. ‘दिवाळी पहाट’ या कार्यक्रमाने भक्ती, संगीत आणि संस्कृतीचा सुंदर संगम साधत दिवाळी सणाची सकाळ अविस्मरणीय केली.