श्रीशिवराज्याभिषेक दिनोत्सव समितीतर्फे ''जागर गडदुर्गांचा''
श्रीशिवराज्याभिषेक दिनोत्सव
समितीतर्फे ‘जागर गडदुर्गांचा’

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २५ ः श्रीशिवराज्याभिषेक दि‌नोत्सव सेवा समिती, दुर्गराज रायगड आयोजित स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, दादर, मुंबईच्या सहकार्याने दीप दुर्गोत्सव सोहळा २०२५ अंतर्गत ‘जागर गडदुर्गांचा’चे आयोजन केले आहे. श्रीशिवराज्याभिषेक दि‌नोत्सव सेवा समिती, दुर्गराज रायगड अध्यक्ष सुनील पवार यांनी ही माहिती दिली.
शिवरायांच्या आणि पराक्रमी वीरांच्या शौर्याची प्रतीके असणाऱ्या गडकोटांना, दिवाळीच्या निमित्ताने आपण एकत्र येऊन आपापल्या परिसरात साकारत आहात. या कार्याला प्रोत्साहन म्हणून श्री शिवराज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समिती दुर्गराज रायगड समितीच्या वतीने सन्मान करण्यात येणार आहे. बनविलेल्या गडदुर्गाचे छायाचित्र व व्हिडिओ क्यूआर कोड स्कॅन करून तेथे अपलोड करावा. व्हिडिओ ३० सेकंदांचा असावा. गड-दुर्गा शेजारी आपले अथवा आपल्या ग्रुपचे नाव व गड-दुर्गाचे नाव नमूद करावे. स्पर्धा व्यक्तिगत व संस्थात्मक अशा दोन गटांत घेतली जाईल. थर्माकोल अथवा प्लास्टिकचा वापर टाळावा. सहभागी होणाऱ्या मावळ्यांना समितीतर्फे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाच्या दिवशी उपस्थित मावळ्यांना इतिहास संकलक आप्पा परब आणि सावरकरांचे नातू रणजित सावरकर यांच्यातर्फे सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात येणार आहे. अनुपस्थित राहिल्यास केवळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या उपक्रमात १० सर्वोत्कृष्ट गड-दुर्गांना विशेष सन्मानचिन्ह देण्यात येईल. उपस्थितांना गड-दुर्गाविषयी माहिती देणे आवश्यक आहे. नोंदणीची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर आहे. अधिक माहितीसाठी राहुल मांडवकर, सर्वेश चेंदुरकर, चेतन निखारगे, ऋषी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी श्री. पवार यांनी केले.

