अॅड. महेश राऊळ यांचा सावंतवाडीत आज गौरव
अॅड. महेश राऊळ यांचा
सावंतवाडीत आज गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी आणि अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या (ता. २६) सायंकाळी ४ वाजता आरोग्य विषयक जनहित याचिका विनामूल्य लढविणारे कळसुलीकर शाळेचे माजी विद्यार्थी अॅड. महेश राऊळ यांचा कृतज्ञता गौरव सोहळा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या परुळकर सभागृहात हा कार्यक्रम होईल.
या कार्यक्रमास तालुक्यातील सर्व सामाजिक संस्था, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष शैलैश पै, अभिनव फाउंडेशनचे सचिव अण्णा म्हापसेकर यांनी केले आहे. सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटीच्या कळसुलकर शाळेचे हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षात शाळेचे माजी विद्यार्थी अॅड. राऊळ यांनी सामाजिक भावनेतून विनामूल्य अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गची जनहित याचिका लढविली आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबद्दल कृतज्ञता म्हणून हा कृतज्ञता गौरव सोहळा आयोजित केला आहे.
