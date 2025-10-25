कथा-कविता लेखन स्पर्धेमध्ये डॉ. बळवली, कबनूरकर प्रथम
कथा-कविता लेखन स्पर्धेमध्ये
डॉ. बळवली, कबनूरकर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण सावळेकर (पुणे) व आरती मासिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कथा व कविता लेखन स्पर्धा दरवर्षी घेण्यात येतात. यंदा २०२५ चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
निकाल असा ः कथालेखन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक डॉ. नितीन बळवली (नवी वाशी, कथा ‘पुनर्भेट’), द्वितीय उज्ज्वला लुकतुके (डोंबिवली, ‘करिष्मा पंढरपुरी’) व तृतीय क्रमांक रवींद्र पुणेकर (पुणे, ‘झाले मोकळे आकाश’), उत्तेजनार्थ हनुमंत महाबळ (सिंधुदुर्ग), सुधाकर कांबळे (कल्याण), रूपाली सुपेकर (रत्नागिरी), रामकृष्ण अघोर (सोलापूर). काव्य लेखन स्पर्धेत प्रथम गोपाळ कबनूरकर (मिरज, ‘माझी माय’), द्वितीय चारुता काळे (पुणे, ‘सलाम’) व कल्पना मलये (सिंधुदुर्ग, ‘अडगळ’), तृतीय उज्ज्वला लुकतुके (मुंबई, ‘पावसाचा भांग भर’), बाबुराव कांबळे (कोल्हापूर, ‘वधले गांधी’), दत्ताराम इंगळे (सोलापूर, ‘लाईकचे गुलाम’), उत्तेजनार्थ मीनाक्षी अळवणी (सिंधुदुर्ग), रवींद्र पुणेकर (पुणे), जयराम मुसळे (पुणे). राज्यभरातून एकूण ३८ कथा व ३७ कविता स्पर्धेसाठी आल्या होत्या. कथांचे परीक्षण डॉ. जी. ए. बुवा, प्रभाकर भागवत, शंकर प्रभू यांनी केले. कवितांचे परीक्षण कवयित्री उषा परब, श्वेतल परब यांनी केले. पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम कळविण्यात येईल. या कथा व कविता ‘आरती’ दिवाळी अंकात प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विजेत्या स्पर्धकांचे अभिनंदन भरत गावडे, सचिव सुरेश मुकणार, सहायक सचिव विठ्ठल कदम यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.