मालवणात ''बॅण्ड शो''मधून शहिदांच्या शौर्याला सलाम
मालवणात ‘बॅण्ड शो’मधून
शहिदांच्या शौर्याला सलाम
पोलिस दलाच्या उपक्रमाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २५ : शहीद झालेल्या पोलिस अधिकारी आणि अंमलदार यांच्या सर्वोच्च त्यागाची आणि हौतात्म्याची जाणीव सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल आत्मीयता आणि संवेदनशीलता वाढावी, या हेतूने सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलातर्फे येथील रॉकगार्डन येथे गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी आयोजित पोलिस दलाच्या ‘बॅण्ड शो’ला चांगला प्रतिसाद लाभला.
या कार्यक्रमातून शहीद पोलिसांच्या शौर्यगाथा आणि त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेच्या घटना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिस दलाच्या या बँडने सादर केलेल्या देशभक्तिपर आणि प्रेरणादायी सुरावटींनी उपस्थितांची मने जिंकली. शहिदांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अनेक नागरिक, पर्यटक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्यासह पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शहीद पोलिसांच्या कार्याला सलाम करणारा आणि जनतेमध्ये संवेदनशीलता वाढवणारा हा उपक्रम स्तुत्य ठरला.
