रासाई मंडळातर्फे ‘जिव्हाळा’ला मदत
00410
ॊरासाई मंडळातर्फे ‘जिव्हाळा’ला मदत
कुडाळ ः श्री रासाई युवा कला, क्रीडा मंडळ सावंतवाडीतर्फे सुरेश बिर्जे जीवन आधार चॅरिटेबल ट्रस्ट, पिंगुळी संचलित जिव्हाळा सेवाश्रम, माड्याचीवाडी येथे सामाजिक बांधिलकीचा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत सेवाश्रमातील लाभार्थ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले. समाजातील दुर्बल घटकांना मदतीचा हात देत मानवतेचे उदाहरण मंडळाने घालून दिले. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णा लाखे, सचिव नीतेश पाटील, खजिनदार अंकुश लाखे, कार्याध्यक्ष रोहित लाखे, गणेश खोरागडे, लखन पाटील, सुनील पाटील, रोहन पाटील, धीरज लाखे, साई लाखे, पवन पाटील, रामा लाखे तसेच जिव्हाळा सेवाश्रमाच्या संचालिका गितांजली बिर्जे उपस्थित होत्या. जिव्हाळा सेवाश्रमाचे इतर सदस्यही याप्रसंगी उपस्थित होते.
..........................
00411
‘मानवाधिकार’च्या जिल्हाध्यक्षपदी धुरी
कुडाळ ः आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेल्फेअर असोसिएशन सिंधुदुर्गची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच कुडाळ येथे खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. जिल्हाध्यक्षपदी मिलिंद धुरी, कार्याध्यक्ष मनोज तोरसकर, उपाध्यक्ष आनंद कांडरकर, सचिव विनोद जाधव, खजिनदार संदीप सुकी, सरचिटणीस आर. के. सावंत, कायदेशीर सल्लागार ॲड. राजेंद्र खानोलकर, तर सोशल मीडिया जिल्हाप्रमुखपदी प्रा. रूपेश पाटील यांची निवड करण्यात आली. महिला जिल्हाध्यक्षपदी मानसी परब, महिला जिल्हा सचिव संजना सावंत आदींची बिनविरोध निवड करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष धुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पुढील एक वर्षासाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार असोसिएशन सिंधुदुर्गची कार्यकारिणीसाठी सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.