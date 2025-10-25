-कुवेशी शाळेत बांबूकाम कार्यशाळा
राजापूर ः बांबू कारागीर अरुण कांबळे यांनी प्रात्यक्षिकासह तयार केलेल्या विविध वस्तूंसोबत विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक.
कुवेशी शाळेत बांबूकाम कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २५ ः तालुक्यातील कुवेशी येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील कौशल्यधारित शिक्षण उपक्रमांतर्गत बांबूकाम कार्यशाळा झाली. या कार्यशाळेमध्ये बांबू कारागीर अरुण कांबळे यांनी बांबूच्या सहाय्याने दैनंदिन जीवनात उपयुक्त ठरणार्या पर्यावरणपूरक कोणकोणत्या वस्तू बनवता येतात, याची प्रात्यक्षिकासह माहिती दिली.
या वेळी सरपंच मोनिका कांबळी, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष राधिका आराबेकर, उपाध्यक्षा दिया आडिवरेकर, मेघना जोशी, पूजा लिंगायत, संगीता नानारकर, माधुरी बावकर, प्रणाली आडिवरेकर, मुख्याध्यापक रंजना सोनवणे, उपशिक्षक संतोष डुमणे, हरिभाऊ भोसले आदींसह पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कांबळे यांनी बांबूच्या सहाय्याने पर्यावरणपूरक आकाशकंदील बनवणे, बुके निर्मिती, पर्यावरपूरक वस्तूंचा वापर करून बुके सजावट करणे या संबंधित मार्गदर्शन करताना प्रात्यक्षिकासह विद्यार्थी, पालक यांच्याकडून बुके आणि अन्य वस्तू बनवून घेतल्या.
