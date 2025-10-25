दापोलीत आज, उद्या विंटर सायक्लोथॉन
आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी सायक्लोथॉन
दापोलीत आज, उद्या आयोजन ; ७९ वर्षांचे रायडर ठरणार आकर्षण
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २५ : आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक सायकल संस्कृतीला चालना देण्यासाठी दापोली सायकलिंग क्लबतर्फे ‘दापोली विंटर सायक्लोथॉन २०२५ – सीझन ८’ या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा २६ व २७ ऑक्टोबरला दापोलीतील सोहनी विद्यामंदिरच्या मैदानावरून सुरू होणार आहे.
राज्यातील विविध भागांतून अनेक नामांकित सायकलस्वार या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, यामध्ये सायकलिंग क्षेत्रातील ज्येष्ठ रायडर गौतम भिंगानिया (वय ७९, पुणे) यांचे विशेष आकर्षण ठरणार आहे. त्यांनी नुकतीच दिल्ली–कोलकाता–पुणे असा तब्बल ३४४४ किमीचा प्रवास पूर्ण केला आहे.
तसेच युरोपातील ८ देशांमधून ४ हजार किमी अंतर पार करणाऱ्या प्रसिद्ध ‘नॉर्थ केप ४०००’ स्पर्धेत सहभागी झालेले विश्वनाथन सर, तसेच अनुभवी रायडर्स विद्याधर पालकर आणि फिरोज खान हेही या सायक्लोथॉनमध्ये सहभागी होणार आहेत. सहभागी रायडर्सना त्यांच्या प्रेरणादायी अनुभवांमधून शिकण्याची आणि थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पर्धेत १ ते २०० किमीपर्यंतच्या विविध अंतरांच्या राईड्स होणार आहेत. त्यामध्ये ५० किमी ‘किंगफिशर सिनिक रूट’, ४ ते २०० किमी ‘शॉर्ट सिटी लूप’ आणि ‘फन राईड’ असे गट असतील. प्रत्येक स्पर्धकाला आकर्षक मेडल आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ‘शॉर्ट सिटी लूप’मध्ये ७५, १००, १२५, १५०, १७५ आणि २०० किमी अंतर गाठणाऱ्या स्पर्धकांना अनुक्रमे रु. ३०० ते ८०० इतकी रोख बक्षिसे तसेच काही विशेष पारितोषिके देण्यात येतील. या मार्गावर स्वयंसेवक, पिण्याचे पाणी, फळे, स्नॅक्स, बॅकअप टेम्पो आणि वैद्यकीय मदत यांची सर्व सोय आयोजकांनी केली आहे.
------
चौकट
५० किमीचा मार्ग समुद्रकिनाऱ्यावरून
५० किमी किंगफिशर सिनिक रूट हा निसर्गरम्य समुद्रकिनारी मार्ग असून तो हनी विद्यामंदिर, जालगाव, उंबर्ले, ओळगाव, किन्हळ, देवके, बुरोंडी, लाडघर, कर्दे, मुरूड, सालदुरे, पाळंदे, आसूद, दापोली असा असणार आहे.
