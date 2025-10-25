चिवला किनारी झाड कोसळून महावितरणचे मोठे नुकसान
00438
चिवला किनारी झाड कोसळून
महावितरणचे मोठे नुकसान
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २५ : सुटीचा हंगाम सुरू असतानाच शनिवारी सकाळी चिवला बीच परिसरात वादळी वाऱ्याने माड थेट वीज वाहिन्यांवर पडल्याने महावितरणचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेमुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. माजी नगरसेवक यतीन खोत यांनी महावितरण व स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने वीजपुरवठा सुरळीत केला.
सुट्यांमुळे चिवला बीचवर पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने स्थानिकांसह पर्यटकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, माजी बांधकाम सभापती खोत यांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला. स्थानिकांच्या मदतीने युद्धपातळीवर वीजवाहिन्या दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेतले. त्यांच्या या तत्परतेमुळे अल्पावधीतच वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात यश आले. यामुळे पर्यटकांची होणारी गैरसोय आणि स्थानिकांचे संभाव्य नुकसान टळले. यावेळी खोत यांना परिसरातील मनोज शिरोडकर, रुपेश कांबळी, गणेश चिंदरकर, मनोज मयेकर, प्रदीप मयेकर, सर्वेश बागवे, राज कांदळकर आदींनी मदतकार्य केले.
