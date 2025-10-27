जलस्वच्छता
‘रोटरॅक्ट क्लब’ची
जलाशय स्वच्छता
चिपळूण ः रोटरॅक्ट क्लब ऑफ लोटेतर्फे कोस्ट टू कोस्ट या उपक्रमांतर्गत जलाशय स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. या मोहिमेत क्लबच्या सदस्यांनी सोनगाव येथील मँग्रोव्ह व्हिलेज येथे मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेत स्वच्छता करून परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा संदेश दिला. या उपक्रमाद्वारे रोटरॅक्ट क्लब ऑफ लोटे यांनी समाजसेवा आणि पर्यावरण संरक्षणाबद्दलची आपली ठाम बांधिलकी दाखवून दिली. या वेळी रोट्रॅक्टचे माजी अध्यक्ष मनीष वाडकर, अध्यक्ष शुभम काते, सचिव विराज खेडेकर, खजिनदार शुभम सागवेकर, मकरंद सोलकर, अजिंक्य रोकडे, मिथुन दिवेकर, सर्वेश गुजर, श्रेयस पुजारी उपस्थित होते.
निराधार महिलांकडून
भाऊबीज साजरी
साखरपा : महिला निराधार भाऊबीज सणापासून कायम वंचित राहावे लागते. अशाच काही महिला एकत्र येऊन त्यांनी एकमेकींना ओवाळून भाऊबीज सण साडवली येथे साजरा केला. चक्रभेदी सोशल फाउंडेशन ही साडवली येथील संस्था जिल्ह्यातील विधवा, एकल आणि निराधार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करते. या संस्थेशी सध्या साडवली परिसरातील ३० महिला निगडित आहेत. या महिलांना सक्षम करण्यासाठी दिवाळीपूर्वी फराळ तयार करण्याचे प्रशिक्षण संस्थेतर्फे आयोजित केले होते. त्या प्रशिक्षणातून प्रेरणा घेऊन तयार केलेल्या फराळाची विक्री दिवाळीदरम्यान करण्यात आली. असाच एक उपक्रम संस्थेने ऐन दिवाळीत राबवला. संस्थेच्या सर्व महिलांना एकत्र बोलावून त्यांनी एकमेकींना ओवाळून भाऊबीज साजरी केली. या वेळी रावसाहेब चौगुले, आरती बने, संपदा राणा, वैदेही किर्वे, सीमा रेडिज, श्रद्धा प्रसादे, सुनीता वाडकर आदी उपस्थित होत्या.
देवरूख शाळेत
स्वच्छतागृहाचे भूमिपूजन
साडवली ः देवरूख केंद्रशाळा नं. २ मध्ये शाळेच्या गरजा ओळखून अनेक दानशूर व्यक्तींच्या माध्यमातून शाळेला विशेष सहकार्य करण्याचे कार्य जोमाने सुरू आहे. नगरपंचायतीचे माजी उपाध्यक्ष अभिजित शेट्ये यांच्या प्रयत्नातून आमदार शेखर निकम यांच्या माध्यमातून देवरूख नं. २ शाळेत नवीन स्वच्छतागृहाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.