आंदुर्लेत ‘कला महोत्सव’ उत्साहात
स्पर्धांना प्रतिसाद; बालकांपासून ज्येष्ठांच्या कलागुणांना व्यासपीठ
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २६ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत आंदुर्ले आयोजित ‘कला महोत्सव २०२५’ मोठ्या उत्साहात व जल्लोषात ग्रामदेवता श्री देवी आंदुर्लाई मंदिर येथे पार पडला.
या कला महोत्सवात गावातील बालकांपासून ज्येष्ठांच्या कलागुणांना व्यासपीठ देण्याचे काम आंदुर्ले ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात आले. यामध्ये पर्यावरणपूरक आकाशकंदील स्पर्धा, टाकाऊ वस्तूंपासून हस्तकला स्पर्धा, जुन्या साड्यांपासून कापडी पिशव्या बनविणे स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, पुरुष व महिलांची पाककला स्पर्धा, लहान मुलांची वेशभूषा स्पर्धा, सुदृढ वासरू स्पर्धा, सुदृढ बालक स्पर्धा, ‘खेळ पैठणीचा’ अशा प्रकारच्या सर्व स्पर्धांनी हा कला महोत्सव लक्षवेधी ठरला.
माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व भाजपा जिल्हा सरचिटणीस रणजित देसाई, कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांच्या उपस्थितीत पारितोषिक वितरण करण्यात आले. निवृत्त आरोग्य सेविका रेखा काळसेकर, निवृत्त शिक्षिका मृणाली सर्वेकर, डॉ. बाबासाहेब तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरेचे निवृत्त अधिकारी श्याम काळसेकर, युथ फेस्टिव्हल पखवाज सुवर्णपदक विजेती आंदुर्ले गावची सुकन्या श्रुतिका मोर्ये यांचा सन्मान केला.
माजी सभापती संजय वेंगुर्लेकर, आंदुर्ले सरपंच अक्षय तेंडोलकर, उपसरपंच चंद्रकिसन मोर्ये, माजी सरपंच मनोहर राऊळ, आरती पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य अनिल भगत, सतीश राऊळ, प्रसाद सर्वेकर, अंजनी पाटकर, अनुराधा साळगावकर, सुप्रिया येरम, स्मिता पिंगुळकर, पोलिसपाटील योगेश येरम, ज्ञानेश्वर तांडेल आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे निवेदन अमर प्रभू यांनी केले.
