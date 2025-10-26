लाखेवस्तीतील नागरिकांचा जबरदस्तीने भाजप प्रवेश
सावंतवाडी, ता. २६ : कार्यालयाचे उद्घाटन असल्याचे सांगून लाखेवस्तीतील नागरिकांचा जबरदस्तीने भाजप प्रवेश दाखवण्यात आल्याचा आरोप शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी केला आहे. बाहेरून आलेल्या विशाल परब यांनी शहराच्या राजकारणात ढवळाढवळ करू नये, अन्यथा त्यांचे ‘कारनामे’ उघड करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजप युवा नेते परब यांच्या नेतृत्वाखाली काल (ता.२५) लाखे वस्तीतील काही नागरिकांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला. मात्र, प्रवेशानंतर त्या नागरिकांपैकी काहींनी ‘‘आम्हाला फसवून हा प्रवेश दाखवला गेला’’ असे सांगत परत शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. ‘‘आम्ही मरेपर्यंत आमदार दीपक केसरकर यांच्याच सोबत राहणार,’’ असेही त्या महिलांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाप्रमुख परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले,
‘‘फसवणूक करून दाखविलेले लाखेवस्तीतील नागरिक तासाभरात पुन्हा माघारी आले. शहराच्या राजकारणात विशाल परब यांनी पडू नये. आतापर्यंत मी मित्र म्हणून गप्प बसलो. मात्र, आता जर ढवळाढवळ केली तर त्यांच्या सर्व कृतींचा पर्दाफाश करीन. त्यानंतर त्यांना सावंतवाडी सोडून माणगावला जावे लागेल. अशा खोट्या प्रवेशाच्या माध्यमातून पक्षाची इज्जत घालवू नये.’’ यावेळी जिल्हाप्रमुख परब यांच्यासह महिला जिल्हाप्रमुख ॲड. निता सावंत-कविटकर, शहरप्रमुख खेमराज (बाबू) कुडतरकर, अजय गोंदावळे, भारती मोरे, परिक्षीत मांजरेकर, संजय पेडणेकर, क्लेटस फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.
