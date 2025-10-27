मळगावच्या विकासासाठी एकजुटीने प्रयत्नांचा निर्धार
00608
मळगावच्या विकासासाठी
एकजुटीने प्रयत्नांचा निर्धार
‘परिवर्तन’च्या बैठकीत विविध चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ ः मळगावच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेत काही ग्रामस्थांनी एकत्र येत ‘मळगाव ग्रामविकास परीवर्तन सेने’ची स्थापना केली. या परिवर्तन सेनेची बैठक नुकतीच पार पडली. यात ग्रामस्थांनी गावाच्या विकासासाठी एकजुटीचा निर्धार व्यक्त केला.
बैठकीदरम्यान गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज समस्या, घरपट्टी तसेच विद्यमान ग्रामपंचायतीच्या कार्यप्रणालीतील भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनासंदर्भात तीव्र चर्चा झाली. विद्यमान कार्यकारिणीच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत, त्या संदर्भातील भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याचा निर्धार उपस्थित ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. यावेळी ग्रामविकास परीवर्तन सेनाच्या कार्यकर्त्यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ठामपणे भूमिका घेण्याचा संकल्प व्यक्त केला. ‘‘गावात १०० टक्के परिवर्तन घडवून आणूच!’’ अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेले. बैठकीस ग्रामविकास परीवर्तन सेना निमंत्रक पांडुरंग राऊळ, महेश खानोलकर, राजन पटेकर, गुरुनाथ गावकर, विलास मळगावकर, बाप्पा नाटेकर, नितेश तेली, सिद्धेश आजगावकर, प्रसाद गावकर, शेखर राऊळ, मनोज राऊळ, अशोक गावकर, निखिल पुळास्कर, अनिकेत राऊळ, लवू राऊळ यांच्यासह गावातील अनेक युवक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
