हजार पणत्यांच्या प्रकाशात किल्ले गगनगड उजळला
हजार पणत्यांच्या प्रकाशात
किल्ले गगनगड उजळला
नांदगाव, ता. २७ ः किल्ले गगनगड येथे प्रतिवर्षीप्रमाणे दिनांशिवशौर्य प्रतिष्ठान परिवारातर्फे आयोजित दीपोत्सव व मशाल महोत्सव सोहळा आणि गडदेवता पूजन किल्ले गगनगड येथे उत्साहात झाला. गगनबावडा येथे आयोजित या सोहळ्याचे हे तिसरे वर्ष होते. किल्ले गगनगड व्यवस्थापक बापूसाहेब पाटणकर, ट्रस्टी संजय पाटणकर, रमेशराव माने आदींसह प्रतिष्ठानचे मावळे दिगंबर राऊत, अजित कुडकर, प्रसाद भोई, संदेश कुडकर, देविदास शेंगाळे, शंकर तारे, शुभम मांजरेकर, अतुल हडशी, राज चिले, दशरथ इंगळे, प्रवीण शेंगाळे, सुजित शेंगाळे, गणेश माने, संदेश हर्याण, योगेश इंगळे आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रज्वलित केलेल्या १००० पणत्यांच्या प्रकाशात गगनगड उजळून निघाला.
