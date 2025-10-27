आंबोलीत नोव्हेंबरला ‘जैवविविधता मेळावा’
आंबोलीत नोव्हेंबरला
‘जैवविविधता मेळावा’
‘मलाबार क्लब’तर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २७ ः पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी आणि जनजागृतीसाठी २१, २२ आणि २३ नोव्हेंबर कालावधीत आंबोली येथे ‘बायोडायव्हर्सिटी मीट’ म्हणजेच ‘जैवविविधता मेळावा’ आयोजित केला आहे. गेली २० वर्षे निसर्ग संवर्धनाचे कार्य करीत असलेल्या मलाबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब, आंबोली या संस्थेतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या मेळाव्यात देशभरातील नामवंत वक्ते, संशोधक आणि निसर्गप्रेमी सहभागी होणार असून, निसर्ग संवर्धनाविषयी विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
यामध्ये सरपटणारे प्राणी व त्यांचे विश्व-केदार भिडे, उभयचर प्राणी-के. व्ही. गुरुराज (बेंगलोर), वन्यजीव व वन अपराध-रोहन भाटे, पक्षी व त्यांचे जीवन-पराग रांगणेकर (गोवा), फंगी (बुरशी)-शीतल देसाई, वन्यप्राणी-गिरीश पंजाबी, वनसंवर्धन आणि वनांविषयी प्रश्न-भाई केरकर (गोवा), फुलपाखरू व पतंग-हेमंत ओगले व मिलिंद भाकरे, वनस्पती-मिलिंद पाटील, वटवाघूळ-राहुल प्रभूखानोलकर तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निसर्गातील घडामोडी मांडण्याच्या पर्यायांवर रमण कुलकर्णी आदी मार्गदर्शन करणार आहेत.
या तीन दिवसांच्या उपक्रमांतर्गत तज्ज्ञांची व्याख्याने, जंगल भ्रमंती आणि विविध शैक्षणिक उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. निसर्ग अभ्यासक आणि पर्यटकांसाठी रात्रीच्या सत्रात कोकणातील ‘लोककलेचे दर्शन’ अंतर्गत दशावतार नाटकाचे आयोजन केले आहे. स्थानिकांसाठी विविध स्पर्धाही घेण्यात येणार असून, निसर्गप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन या ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. नाव नोंदणीसाठी काका भिसे (आंबोली) किंवा राजेश देऊळकर यांच्याशी संपर्क साधावा.
