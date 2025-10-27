आक्राळ विक्राळ नरकासुर लक्षवेधी
मळेवाड, ता. २७ ः ग्रामपंचायत मळेवाड-कोंडुरे व युवा मित्रमंडळातर्फे मळेवाड जकातनाका येथे आयोजित केलेल्या गाव मर्यादित आकाशकंदील व आमंत्रित नरकासुर स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तंटामुक्ती गाव समिती अध्यक्ष दर्शना शिरसाट यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून नरकासुर स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. मळेवाड कोंडुरे सरपंच पार्सेकर यांच्या हस्ते आकाशकंदील स्पर्धेचा प्रारंभ करण्यात आला.
मळेवाड कोंडुरे गावातील स्पर्धकांनी आकाशकंदील स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग दर्शविला. नरकासुर स्पर्धेसाठी भव्य २२ नरकासुर घेऊन मंडळांनी सहभाग घेतला. प्रत्येक सहभागी स्पर्धकाला आयोजकांकडून रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन सन्मानित केले. यावेळी एकापेक्षा एक असे भव्य नरकासुर पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारातील आकाशकंदील सुद्धा नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होते.
यावेळी सरपंच पार्सेकर, उपसरपंच हेमंत मराठे, अटल प्रतिष्ठान संस्थापक-अध्यक्ष अॅड. नकुल पार्सेकर, तंटामुक्त गाव समिती अध्यक्ष दर्शना शिरसाट, ग्रामपंचायत सदस्य अमोल नाईक, महेश शिरसाट, स्नेहल मुळीक, सानिका शेवडे, अर्जुन मुळीक, कविता शेगडे, आदिशक्ती अभियान अध्यक्ष ज्योती शिरसाट, पोलिसपाटील दिगंबर मसुरकर, राजाराम मुळीक, डॉ. गणपत टोपले, लाडोबा केरकर, वैभव मोरुडकर, अमित नाईक, नंदू नाईक, माजी सरपंच सचला केरकर, आल्हाद नाईक, प्रमोद मुळीक, परशू मुळीक, भिवसेन मुळीक, सीआरपी, आशा, अंगणवाडी सेविका, नंदू नाईक, बाळू नाईक, बबन राऊत, गुरू नाईक, सतीश सातार्डेकर, गजानन शिरसाट आदी उपस्थित होते.
