ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख मायकल डिसोजांचा राजीनामा
ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख
मायकल डिसोजांचा राजीनामा
प्रभारीपदी राजू शेटकर यांची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २७ ः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा यांनी पदाचा राजीनामा दिला. ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात असून ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांना कोलगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातून भाजपकडून उमेदवारी देण्यात येत असल्याचेही त्यांच्या समर्थकांकडून सांगण्यात आले. मात्र, डिसोजा यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त पदी ठाकरे शिवसेनेकडून राजू शेटकर यांना प्रभारी तालुकाप्रमुखपदी नेमले आहे.
ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख डिसोजा काही दिवसांपासून ठाकरे शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेला अनुपस्थित राहिले होते. याबाबत विधानसभा प्रमुखांना विचारले असता त्यांनी डिसोजा हे कट्टर ठाकरे शिवसेना समर्थक असून ते एकशेएक टक्के पक्ष सोडणार नाहीत, असे वक्तव्य केले होते. मात्र, आता डिसोजा यांनी जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी यांच्याकडे राजीनामा दिल्याने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ते सत्ताधारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी आपल्या समर्थकांशी या संदर्भात चर्चा सुरू केल्याचेही पुढे आले आहे. एकूणच, डिसोजा यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या जागी प्रभारी तालुकाप्रमुख पदी पाडलोस येथील राजू शेटकर यांची नेमणूक जिल्हा संपर्कप्रमुख अरुण दुधवडकर यांच्या उपस्थितीत केली आहे.
भाजपकडून उमेदवारी?
कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून त्यांना भाजपकडून उमेदवारी देण्याचेही जवळपास निश्चित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकूणच दोन दिवसांत त्यांचा मुंबई येथे पक्षप्रवेश होणार असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला एक प्रकारे मोठा धक्का बसला आहे.
