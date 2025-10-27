भाजप विचाराच्या सरपंचांसाठी मंत्री राणेंनी किती निधी आणला?
भाजप विचाराच्या सरपंचांसाठी
मंत्री राणेंनी किती निधी आणला?
वैभव नाईक : लेखाजोगा आधी द्या
कणकवली, ता. २७ : निवडणुका आल्या की, पालकमंत्री नीतेश राणे भाजपच्या विचारांचे लोकप्रतिनिधी निवडून दिले तरच निधी मिळेल; अन्यथा विकासाचे दरवाजे बंद होतील, अशा प्रकारच्या धमक्या देतात. मात्र, मागील अडीच वर्षांत राणेंनी भाजप विचाराच्या ग्रामपंचायतींना किती निधी दिला? याचा लेखाजोगा आधी द्यावा, अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आज केली. तसेच ‘जिल्हा नियोजन’ व्यतिरिक्त तुम्ही किती निधी आणला? त्याचेही उत्तर जनतेला द्या, असेही ते म्हणाले.
श्री. नाईक म्हणाले, ‘लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान भाजपचे सरपंच निवडून दिल्यास भरघोस निधी देऊ, असे मंत्री राणेंनी सांगितले होते. मात्र, मागील अडीच वर्षांत ग्रामपंचायतींना निधीच आला नाही. निधी आला असेल, तर त्याचा लेखाजोगा राणेंनी जनतेसमोर मांडावा. वस्तुत: जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा प्रत्येक जिल्ह्याचा हक्काचा असतो आणि दरवर्षी त्यात वाढ होते. मात्र, त्या व्यतिरिक्त राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून किती निधी आणला, हे जाहीर करावे.’
नाईक म्हणाले, ‘राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता असूनही सिंधुदुर्गसाठी विशेष निधी खेचून आणण्यात पालकमंत्री अपयशी ठरले आहेत. परिणामी रस्ते, वीज, पाणी, कृषी, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रांतील विकास कामे ठप्प आहेत. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकांआधी निधी वाटपाच्या धमक्या देऊन राणेंनी राजकीय सूडभावना स्पष्ट केली आहे, तर विकासकामे करण्यात मात्र ते अपयशी ठरले आहेत. मंत्रिपद स्वीकारताना घेतलेल्या शपथेचा त्यांना विसर पडला आहे.’
